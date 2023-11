Döner-Vorlieben der Nationalspieler aufgedeckt

IMAGO/Marc Schueler

Thomas Müller (re.) und der Rest der Nationalmannschaft hat sich zuletzt Döner gegönnt

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich am Sonntag, einen Tag nach der Niederlage gegen die Türkei (2:3), zu einem Döner-Restaurant in Berlin aufgemacht, um bei einem Teamabend den Frust vergessen zu machen. Nun hat der Dönerladen-Besitzer verraten, welche Sonderwünsche einige DFB-Stars hatten.

Am Abend vor der morgendlichen Abreise nach Wien hat sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag noch einmal einen Klassiker in Berlin schmecken lassen. Dafür fuhr der DFB-Tross im Mannschaftsbus in den Stadtteil Schöneberg, um im Döner-Restaurant "Hisar" zu speisen. Nach der überraschenden 2:3-Niederlage gegen die Türkei am Samstag war Wohlfühlessen angesagt.

Das besagte Döner-Restaurant ist im DFB-Kreis bestens bekannt. Die Nationalspieler waren nicht das erste Mal dort zu Gast. Besitzer Arif Keles verriet gar gegenüber "Bild", dass Verteidiger Antonio Rüdiger das "Hisar" seit Jahren besucht und schon in seiner Jugend, als er noch in Berlin spielte, hier aß.

Doch wie mag Rüdiger seinen Döner eigentlich am liebsten? Und was nehmen die anderen DFB-Stars zwischen die Brothälften? Auch das hat Restaurant-Chef Keles gegenüber dem Boulevard-Blatt enthüllt.

Demnach bevorzugt Real-Abwehrmann Rüdiger Rotkohl und ein wenig Eisbergsalat auf seinem Döner, dazu die in Berlin übliche Kräutersauce.

Nationalmannschaft muss gegen Österreich ran

Knoblauchsauce hingegen mag Rüdiger genauso wenig wie sein ebenfalls in Spanien spielender Kollege Ilkay Gündogan, der sich seinen Döner mit Tomaten, Gurken, Zwiebeln und scharfer sowie Kräutersauce bestellte.

Auch Thomas Müller soll sich scharfe Sauce gewünscht und auf Knoblauch verzichtet haben, dafür war der Döner ansonsten komplett gefüllt mit dem, was die Theke aus Gemüse, Feta und Co. hergab.

Anders als sein Bayern-Kollege gönnte sich Leroy Sané als einziger des von Keles aufgeführten Quartetts neben Kräuter- auch Knoblauchsauce. Sein sonstiger Wunsch: Viel Eisbergsalat.

Während die Spieler dem Bericht nach rund anderthalb Stunden im Restaurant verbrachten, sollen sich die Trainer ihre Döner ins Hotel bestellt haben.

Am Montagmorgen reiste der DFB-Tross weiter nach Wien, um am Dienstag (20:45 Uhr im sport.de-Live-Ticker) im Ernst-Happel-Stadien gegen Österreich anzutreten.