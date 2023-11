Bericht: BVB und FC Bayern raus aus Rennen um Chelsea-Star

IMAGO

Trevoh Chalobah spielt für den FC Chelsea in der Premier League

Trevoh Chalobah hat in der laufenden Saison noch kein einziges Pflichtspiel für seinen FC Chelsea bestritten, nachdem er sich im August schwer am Oberschenkel verletzte. Trotzdem war der junge Abwehrmann immer wieder Bestandteil wilder Transfer-Spekulationen, unter anderem in Zusammenhang mit dem FC Bayern und dem BVB. Mittlerweile scheint klar: Chalobah wird weder nach München noch nach Dortmund wechseln.

Das zumindest vermeldete Transferexperte Florian Plettenberg am Dienstag. Der "Sky"-Reporter ist sich sicher, dass weder der FC Bayern noch der BVB aktuell an einer Verpflichtung des Innenverteidigers interessiert sind, der sein letztes Pflichtspiel für den FC Chelsea im Mai dieses Jahres bestritten hat.

Grund für das erloschene Interesse der Bundesliga-Größen soll sein, dass der 24-Jährige nach einem erneuten Muskelbündelriss noch weitere Monate verletzt fehlen wird. Wie es in dem Medienbericht heißt, wird Chalobah bis Ende Januar ausfallen, ehe er für die Londoner wieder eine ernsthafte Option werden könnte.

Sowohl für den deutschen Meister aus München als auch den Vizemeister aus Dortmund sei diese Personalie daher ein viel zu großes Wagnis, um ernsthaft in einen millionenschweren Ablösepoker um den 1,92-m-Mann einzusteigen.

Verletzungsmisere hält bis heute an

Chalobah steht beim FC Chelsea noch langfristig bis 2028 unter Vertrag, deutete in seinen ersten eineinhalb Jahren im Klub sein großes Potenzial an.

Unter dem damaligen Blues-Teammanager Thomas Tuchel brachte es der einstige englische U-Nationalspieler direkt zum Stammspieler, nachdem er nach einer Leihe vom FC Lorient zurückgekehrt war.

Insgesamt hat der Defensivspieler auf der Insel bis dato 124 Spiele in der ersten und zweiten englischen Liga bestritten, ehe im Sommer dieses Jahres seine lange Leidenszeit begann, die bis heute anhält.