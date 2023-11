Medien: VfB Stuttgart sortiert Quartett aus

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Sebastian Hoeneß befindet sich mit dem VfB Stuttgart im Höhenflug

Der VfB Stuttgart ist in der Bundesliga das Überraschungsteam der Saison. Doch am Erfolg der Schwaben haben nicht alle Spieler im Kader ihren Anteil. Einige perspektivlose Stars hat der VfB nun offenbar aussortiert.

Wie der "kicker" schreibt, steht mit Roberto Massimo, Genki Haraguchi, Lilian Egloff und Thomas Kastanaras gleich ein ganzes Quartett auf der VfB-Streichliste. Alle vier dürfen sich im Winter einen neuen Klub suchen. Ihnen sollen keine Steine in den Weg gelegt werden.

Zumindest Kastanaras wollen die Stuttgarter allerdings nicht endgültig ziehen lassen. Der Plan laute vielmehr, das Offensiv-Talent zu verleihen, heißt es.

Der 20-Jährige steht noch bis 2025 im Ländle unter Vertrag, zuletzt gab es für ihn aber kein Vorbeikommen an den formstarken Konkurrenten Serhou Guirassy und Deniz Undav. Bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga fehle derweil das nötige Niveau zur Weiterentwicklung, so die Überlegung beim VfB.

Bei Massimo, Haraguchi und Egloff laufen die Verträge derweil im kommenden Sommer aus. Eine Verlängerung ist laut "kicker" bei allen drei Spielern ausgeschlossen.

VfB Stuttgart will Abschiede vorziehen

Massimo hatte demnach schon vor der Saison die Möglichkeit, den Klub zu verlassen, habe sich aber trotz Angeboten aus der 2. Bundesliga für einen Verbleib entschieden. Zum Saisonstart kam er tatsächlich zu drei Kurzeinsätzen in Stuttgart. Inzwischen wartet der 23-Jährige aber schon seit Anfang September auf Bundesliga-Minuten.

Bei Haraguchi zeichnet sich derweil eine Rückkehr in die Heimat ab. Gleich mehrere japanische Klubs sollen um den Offensivspieler buhlen, der einst unter Bruno Labbadia ein Hoffnungsträger war. Dem Bericht zufolge steht ein Wechsel zu Vissel Kobe im Raum. Haraguchi verhalte sich intern trotz fehlender Perspektive aber weiterhin vorbildlich, heißt es.

In Person von Lilian Egloff könnte die Hoeneß-Elf zudem ein früheres Top-Talent verlieren. Der 21-Jährige schaffte es in den letzten Jahren nicht, sich im Profi-Team durchzubeißen. In der internen Hierarchie rutschte er jüngst immer weiter ab und wurde sogar wieder zur zweiten Mannschaft beordert. Unklar ist aber noch, ob der Youngster wirklich weg will.