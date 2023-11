Knäbel gibt Details über Schalke-Abschied preis

IMAGO/RHR-FOTO

Peter Knäbels Zeit auf Schalke ist im nächsten Sommer vorbei

Peter Knäbels Zeit als Sportvorstand des FC Schalke 04 ist nächsten Sommer zu Ende. Der Vertrag des 57-Jährigen wird nicht verlängert. Böses Blut zwischen Knäbel und den Königsblauen gibt es aber nicht - im Gegenteil.

Er sei froh, dass schon jetzt "klare Verhältnisse" bezüglich seines Jobs herrschten, sagte Knäbel im Interview mit "Sky". "Zentnerlasten" seien nicht von seinen Schultern gefallen, "weil ich immer noch in der Verantwortung stehe", so der Fußball-Funktionär. Aber: "Es tut gut, es war gut, das so gemacht zu haben."

"Schalke ist Leid und Freude zugleich", blickte Knäbel auf seine Schaker Jahre zurück und schloss seine Zeit in der Nachwuchsabteilung "Knappenschmiede" ein. "Sechs Jahre bei einem Verein, das ist lange - vor allem, wenn man aus einer anderen Region kommt, wie ich nun einmal aus der Schweiz gekommen bin", so der scheidende Sportvorstand.

Meldungen, wonach der Schalker Aufsichtsrat seinen Vertrag ohnehin nicht verlängert hätte, hätten bei seiner Entscheidung "keine Rolle", gespielt, versicherte Knäbel. "Weil ich auch gar nicht die Zeichen bekommen habe. Wir waren uns von Anfang an klar darüber, dass das Vorgehen so ist." Er sei mit den Klub-Oberen im "permanenten Austausch" gewesen.

Dass medial über die Art und Weise seines Endes spekuliert wurde, sei normal. Er werde bis zum Ende seines Vertrages Ende Juni 2024 "mit vollem Engagement" seine Aufgabe ausüben, so Knäbel.

FC Schalke 04: Knäbel erlebte das volle Programm

Der Ex-Profi hatte 2018 als Technischer Direktor auf Schalke angeheuert, drei Jahre später übernahm er die sportliche Gesamtverantwortung des Klubs. Unter seiner Ägide stieg Schalke 2020/21 in die zweite Bundesliga ab, ein Jahr später wieder auf, um vorige Saison erneut abzusteigen.

Derzeit befindet sich Schalke wieder in der happigen Krise: Nach 13 Spieltagen belegt S04 nur Relegationsplatz 16. Das Ziel Wiederaufstieg ist schon lange über Bord geworfen, für die Knappen geht es nur noch ums Überleben.