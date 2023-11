Union Berlin vor spektakulärem Trainer-Coup?

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Oliver Ruhnert ist Sportdirektor beim 1. FC Union Berlin

Nachdem der 1. FC Union Berlin auf den letzten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga abgestürzt war, hatte sich der Klub in der vergangenen Woche vom langjährigen Erfolgstrainer Urs Fischer getrennt. Seit dem brodelt die Gerüchteküche immer heißer, wer seine Nachfolge antreten könnte. Die Kandidatenliste wurde zuletzt immer länger, auch ein echter Weltstar befindet sich mittlerweile darauf.

Wie aus einem "Bild"-Bericht hervorgeht, wird derzeit der Name Raúl bei den Eisernen gehandelt. Wirklich konkret soll an der Personalie noch nichts sein, aber es werde "im Umfeld der Berliner über den Weltstar getuschelt", heißt es in dem Zeitungsbericht. Ob Union in Person von Sportdirektor Oliver Ruhnert womöglich schon direkten Kontakt zu Raúl aufgenommen hat, ist noch nicht bekannt.

Der langjährige Starstürmer von Real Madrid, der auch eine zweijährige Vergangenheit beim FC Schalke 04 hat, trainiert mittlerweile seit vier Jahren die zweite Mannschaft der Königlichen. Der 46-Jährige wurde schon mehrfach mit Klubs aus Spanien und Deutschland (zuletzt wieder der FC Schalke) in Verbindung gebracht, blieb Real Madrid Castilla aber bis zuletzt treu.

Ein weiterer Trainer soll nach Informationen der "Bild" ebenfalls ein Kandidat in Berlin-Köpenick sein: Alfred Schreuder blickt bereits auf eine mehrjährige Erfahrung in der Bundesliga zurück. Zunächst arbeitete er von 2015 bis 2018 als Co-Trainer von Julian Nagelsmann bei der TSG 1899 Hoffenheim, arbeitete später dann ein Jahr als Cheftrainer im Kraichgau.

Grote und Eta am Samstag auf der Trainerbank bei Union Berlin

Schreuder setzte seine Trainer-Karriere anschließend beim FC Barcelona (Co-Trainer), FC Brügge, Ajax Amsterdam und zuletzt Al-Ain in den Vereinigten Arabischen Emiraten fort. Derzeit ist der Niederländer vereinslos, könnte daher auch kurzfristig bei Union Berlin als neuer Cheftrainer übernehmen.

Klar ist bei den Eisernen derzeit nur, dass Marco Grote und Marie-Louise Eta als Interimstrainer-Duo gegen den FC Augsburg am kommenden Samstag auf der Bank sitzen werden.