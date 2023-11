Transfer-Überraschung beim FC Bayern?

IMAGO/ULMER

Wechselt Casemiro (r.) im Winter zum FC Bayern?

Der FC Bayern will sich im Winter nach einem neuen defensiven Mittelfeldspieler umschauen. Die Münchner haben in diesem Zusammenhang offenbar einen Star von Manchester United im Blick.

Wie die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" berichtet, steht Casemiro auf der Transferliste des FC Bayern.

Demnach soll Cheftrainer Thomas Tuchel den Brasilianer höchst persönlich empfohlen haben. Der Fußball-Bundesligist hofft angeblich, dass Manchester United den Abräumer für unter 50 Millionen Euro angeben könnte.

Casemiro war 2022 von Real Madrid zu den Red Devils gewechselt. Der 31-Jährige hatte zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.

Casemiro bereits im Frühjahr beim FC Bayern gehandelt

Interessant: Casemiro wurde bereits im vergangenen Frühjahr mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Heiß wurde die Personalie an der Säbener Straße jedoch nicht. Die Münchner befinden sich nach wie vor auf der Suche nach einer sogenannten "Holding Six".

Im Sommer stand Joao Palhinha kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern. Doch der Transfer platzte am Deadline Day. Der Profi des FC Fulham gilt weiterhin als heißer Kandidat.

Laut "Sport1" soll es zwischen Palhinha und dem Premier-League-Klub ein "Gentlemen's Agreement" geben, dass es dem Spieler erlauben soll, im Winter zu wechseln, obwohl dieser seinen Vertrag erst im September bis 2028 verlängert hatte.

FC Bayern möchte sich umsehen

Sportdirektor Christoph Freund machte zuletzt keinen Hehl daraus, dass sich der FC Bayern im Winter auf dem Transfermarkt umschauen will. "Auf den Positionen Innenverteidigung, Rechtsverteidiger oder Sechser ist die Qualität hoch, aber es ist auch kein Geheimnis, dass wir da noch Alternativen suchen", sagte der Österreicher gegenüber "Sport Bild".

Ob Casemiro beim deutschen Serienmeister dann wirklich ein ernsthaftes Thema wird, bleibt vorerst abzuwarten.