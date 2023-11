Exklusiv: Watzke ist "extrem glücklich" über DFB-Erfolg

IMAGO/Revierfoto

DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke freut sich über den Erfolg der U17 des Verbandes

Nach einem wahren Thriller steht die deutsche U17-Auswahl bei der Weltmeisterschaft in Indonesien im Finale. Die DFB-Talente rangen Argentinien im Elfmeterschießen mit 4:2 nieder, nach 90 Minuten hatte es 3:3 gestanden. Nun hat sich DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke zum Erfolg geäußert.

"Ich habe das Spiel unserer U17-Nationalmannschaft natürlich aus Mailand verfolgt", so Watzke exklusiv gegenüber sport.de und RTL/ntv.

Watzke weilt derzeit in seiner Funktion als Geschäftsführer von Borussia Dortmund in der Modemetropole, wo der BVB am Abend (21 Uhr) im Rahmen der Champions League gegen den AC Mailand antritt.

"Es war sehr emotional, sehr spannend, und ich bin extrem glücklich, dass wir das Finale erreicht haben", führte Watzke weiter aus. "Das sind genau die Geschichten, die der deutsche Fußball benötigt! Mein großes Kompliment gilt der Mannschaft und dem Trainerstab. Was sie geleistet haben, ist einfach großartig."

BVB-Talent Paris Brunner erzielt Doppelpack

Watzke dürfte den ersten Einzug einer deutschen U17-Auswahl in ein WM-Endspiel seit dem Titelgewinn 1981 nicht nur aus Verbandssicht äußerst positiv sehen. Mit Paris Brunner avancierte ausgerechnet ein Talent des BVB zu einem der Matchwinner. Brunner erzielte in der regulären Spielzeit zwei Treffer und verwandelte im anschließenden Elfmeterschießen vom Punkt.

Apropos Elfmeterschießen: In diesem verdiente sich Keeper Konstantin Heide von der SpVgg Unterhaching, der nur aufgrund des kurzfristigen Ausfalls von Max Schmitt in die Startformation rückte, Bestnoten.

Angetrieben vom Halbfinalsieg soll nun auch der ganz große Coup her. "Jetzt werden wir ein paar Tage regenerieren", erklärte DFB-Coach Christian Wück nach der Partie am Dienstag: "Und dann wollen wir den Titel."