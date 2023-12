FC Bayern terminiert nächste Torwart-Entscheidung

IMAGO/Jürgen Kessler

Alexander Nübel wurde im Sommer vom FC Bayern zum VfB Stuttgart verliehen

Der FC Bayern hat jüngst die Verträge seiner Torwart-Routiniers Manuel Neuer und Sven Ulreich bis 2025 verlängert. Das Duo steht somit auch in der nächsten Saison dem derzeit an den VfB Stuttgart verliehenen Alexander Nübel im Weg. Wie es mit dem Ex-Schalker in München weiter geht, wird wohl erst im nächsten Jahr entschieden.

Der FC Bayern wird noch bis kommenden März abwarten, ehe im Fall Alexander Nübel ein Entschluss gefasst wird. Das berichtet "Bild".

Der 27-Jährige war im Sommer 2020 mit Stammplatz-Ambitionen ablösefrei vom FC Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Die klare Nummer eins in München war, ist und bleibt allerdings Manuel Neuer.

Nübel, der damals mit einem Fünfjahresvertrag bis 2025 ausgestattet worden war, wurde zunächst zwei Jahre lang zur AS Monaco in die Ligue 1 verliehen. Im vergangenen Sommer kehrte der gebürtige Paderborner dann in die Bundesliga zurück, seither spielt er auf Leihbasis für eine Saison beim VfB Stuttgart. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart.

VfB Stuttgart will nichts unversucht lassen

Als gesichert galt bislang, dass sich Nübel im Falle einer Rückkehr zum FC Bayern nicht mit einem Platz auf der Bank zufrieden geben würde. Durch die Verlängerungen von Neuer und Ulreich scheint vorerst aber kein Platz zu sein.

Ob Nübel ab der Saison 2025/26, nach dann fünf Jahren des Wartens, eine Chance bekommt, zwischen den Münchner Pfosten zu stehen, soll im kommenden Frühjahr entschieden werden. Dann werde beim FC Bayern diskutiert, ob man dem Schlussmann einen neuen Vertrag anbietet, um ihn noch einmal für eine Saison bei einem anderen Klub zu parken.

Auch die "Stuttgarter Nachrichten" hatten zuletzt über eine solche Überlegung berichtet, zugleich aber auch vermeldet, dass Nübel keineswegs Interesse an einer weiteren Leihe habe. Klar ist: Aufgrund seiner bislang starken Leistungen im VfB-Trikot hat der Rechtsfuß Hoffnungen in Stuttgart über einen Verbleib geweckt. Man werde "nichts unversucht lassen", so Sportdirektor Fabian Wohlgemuth bei "Bild".