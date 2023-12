Pep verhinderte Transfers von Bayern-Stars

IMAGO/Andrew Yates

Pep will bzw. wollte sich nicht beim FC Bayern bedienen

Seit über sieben Jahren steht Pep Guardiola mittlerweile bei Manchester City an der Seitenlinie. In diesem Zeitraum wurde der englische Meister immer wieder mit Transfers von Spielern des FC Bayern in Verbindung gebracht. Zu einem Deal ist es allerdings bis heute nicht gekommen. Angeblich, weil der Trainer dies verhinderte.

Ob Kingsley Coman, Alphonso Davies, Thomas Müller, Joshua Kimmich oder Jamal Musiala: Im Laufe der letzten Jahren wurde nahezu jeder Spieler des FC Bayern irgendwann einmal mit einem Wechsel zu Manchester City in Verbindung gebracht. Wirklich konkret wurde ein Deal jedoch nie. Und das aus einem guten Grund.

Wie Martí Perarnau, Autor des nun veröffentlichten Buches "Dios salve a Pep", im Gespräch mit der Zeitung "AS" behauptet, war es Guardiola selbst, der möglichen Wechseln von Spielern des FC Bayern zu Manchester City einen Riegel vorschob.

Pep wollte keine Spieler des FC Bayern verpflichten

"Er hat ganz klar gesagt, dass keine Spieler des FC Barcelona und des FC Bayern angefasst werden sollen", sagte Perarnau, dessen Buch sich mit den Jahren von Guardiola in Manchester beschäftigt. Mit seiner Vorgabe arbeitete der Coach laut Perarnau sogar gegen den Verein.

"City hatte eine Liste von Bayern-Spielern, die sie holen wollten. Aber Pep hat Txiki [Begiristain, Sportchef in Manchester, Anm.d.Red.] gesagt, dass sie keinen Spieler anrühren sollen. Und es gab einige", sagte der Autor. Fast alle Bayern-Spieler "bis auf den Zeugwart" hätten auf der Wunschliste des englischen Spitzenklubs gestanden, erklärte der Journalist und Autor.

Peps Devise, keine Spieler von seinen ehemaligen Vereinen zu holen, fiel laut Perarnau auch ein anderer Mega-Deal zum Opfer. "Messi hat sich angeboten. Leo hat an die Tür geklopft, aber Pep hat sich zurückgehalten", verriet der Journalist, der zudem erklärte, dass auch weitere Transfers von Barca-Spielern für Guardiola nie ein Thema gewesen sind.