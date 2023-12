Folgen des Zaragoza-Deals? "Gnabry in der Verlosung"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Serge Gnabry ist beim FC Bayern nicht mehr unumstritten

Mit Bryan Zaragoza hat der FC Bayern am Mittwoch einen überraschenden Transfer verkündet. Der junge Spanier wechselt im Sommer 2024 vom FC Granada nach München, soll den Konkurrenzkampf auf den offensiven Außenbahnen dann neu beleben. Eine Personalie, die nicht ohne Zündstoff ist, wie Kult-Kommentator Marcel Reif befindet.

Mit dem 22-Jährigen kommt ein weiterer Flügelspieler in den Kader des deutschen Rekordmeisters hinzu. Dass die Münchner auf der anderen Seite keinen der fünf anderen Stars abgeben, die auch allesamt auf den offensiven Außenpositionen zum Einsatz kommen können, daran glaubt der langjährige TV-Kommentar Marcel Reif nicht.

"Alle Betroffenen können davon ausgehen, dass ein Freiflugticket irgendwo liegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Truppe so bleibt und Zaragoza kommt dazu. Denn sonst macht ein solcher Transfer keinen Sinn", sagte der 74-Jährige in seiner "Bild TV"-Sendung "Reif ist live".

Aus dem derzeitigen Kader werden die beiden Flügel-Positionen in der Regel von Leroy Sané, Kingsley Coman, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Mathys Tel bekleidet.

Kult-Kommentator Reif ist sich sicher, dass es schon im nächsten Sommer noch Veränderungen bei diesem Quintett geben könnte: "Er (Zaragoza, Anm. d. Red.) ist ein Außenspieler - und davon gibt es schon ein paar beim FC Bayern. Mit ihm gibt es ganz sicher zu viele. Ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere, der seine Form nicht findet auf Dauer, damit mitgeteilt bekommt, dass er sich sehr wohl umhören darf."

FC Bayern: Gnabry mit Form-Problemen nach Unterarmbruch

Für den Journalisten steht auch fest, wer nach derzeitigem Stand die schwierigste Ausgangsposition haben könnte: "Gnabry ist mit in der Verlosung. Und zwar führend im Moment, glaube ich. Schauen Sie sich einfach die letzten Aufstellungen an, dann kann einem der Name schon einfallen."

Der deutsche Nationalspieler wurde zu Saisonbeginn mit einem Unterarmbruch zurückgeworfen und fiel einen Monat lang aus.

Seit seiner Rückkehr im Oktober hat Gnabry allerdings noch nicht zu seiner Form zurückgefunden. In der laufenden Saison hat er in zehn Einsätzen erst einen Pflichtspiel-Treffer für den FC Bayern erzielt.