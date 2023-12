Ex-Bayern-Star deutlich: "Genieße Fußball wieder"

IMAGO/David Rawcliffe

Ryan Gravenberch verließ den FC Bayern nach nur einer Saison in Richtung FC Liverpool

Ryan Gravenberch kam in seiner letztlich einzigen Saison beim FC Bayern überhaupt nicht in Tritt. Wie glücklich er ist, nicht mehr in München zu sein, machte der Niederländer nun in einem Interview deutlich.

Ryan Gravenberch hat das Kapitel FC Bayern endgültig zugeschlagen. Wie schon vor seinem Wechsel zum deutschen Rekordmeister bei seinem Ausbildungsverein Ajax Amsterdam fühlt er sich beim FC Liverpool rundum heimisch, wie er gegenüber "TNT Sports" bekannte.

Er "genieße Fußball wieder", so der für rund 18,5 Millionen Euro im Sommer 2022 zum FC Bayern gewechselte Mittelfeldspieler. Den größten Anteil daran habe sein Fußballlehrer Jürgen Klopp, der ihn kurz vor Ende der Wechselfrist für immerhin 40 Millionen Euro nach England holte.

"Als ich mit ihm gesprochen habe, wurde mir warm ums Herz. Wie Familie. Das ist es, was ich vermisst habe. Ich bin sehr glücklich, dass er mir dieses Gefühl gegeben hat", schwärmte der 21-Jährige.

Schon zu seiner Zeit beim FC Bayern hatte Gravenberch mehrfach deutlich gemacht, dass er mit seiner Situation in München nicht zufrieden ist. Vor allem unter dem heutigen Bundestrainer Julian Nagelsmann kam der Neuzugang in der vergangenen Spielzeit kaum zum Zug. Mit Jürgen Klopp habe er hingegen sogleich eine "gute Verbindung" gefunden.

Nach Bayern-Abschied: Gravenberch trumpft in Europa League auf

Der Reds-Teammanager gebe ihm zudem "Selbstvertrauen" - und vor allem Spielminuten. Von zwölf nach seinem Wechsel möglichen Premier-League-Partien kam er zehnmal zum Einsatz, wenngleich nicht immer von Beginn an oder über die komplette Spieldauer. Dennoch ist Gravenberch zufrieden. "Mit den Minuten kommt auch das Selbstvertrauen zurück."

Richtig auftrumpfen konnte der Sommer-Neuling vor allem in der Europa League. In vier Partien gelangen dem zentralen Mittelfeldspieler schon zwei Tore und eine Vorlage.

Beim FC Liverpool hat Ryan Gravenberch einen Langzeitvertrag bis 2028 unterzeichnet.