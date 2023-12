FC Bayern kauft Traditionsverein

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Der FC Bayern expandiert auf dem südamerikanischen Markt

Der FC Bayern ist über sein Joint Venture Red&Gold Football gemeinsam mit dem Los Angeles FC nun Mehrheitsgesellschafter von Racing Club de Montevideo, einem Traditionsverein aus Uruguays Hauptstadt. Den Schritt gab der deutsche Rekordmeister am Donnerstag bekannt.

"Uruguay bietet eine der interessantesten Fußballkulturen und steht für gesellschaftliche und politische Stabilität in Südamerika. Das Land hat im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl von etwa 3,5 Millionen Menschen vermutlich die meisten Top-Profifußballer weltweit entwickelt und ist mit Argentinien Rekordgewinner der Copa América", sagte Jochen Sauer, Geschäftsführer Red&Gold Football und Nachwuchschef des FC Bayern.

Der 51-Jährige führte aus: "Unser Engagement ist langfristig ausgerichtet. Ich möchte mich bei Präsident und Sportdirektor Fernando Cavenaghi für die sehr guten und vertrauensvollen Gespräche bedanken und freue mich auf unsere Zusammenarbeit."

"Was für eine aufregende Zeit liegt vor uns!"

"Wir sind stolz darauf, jetzt ein Teil von Red&Gold Football zu sein. Unsere Farben werden immer die gleichen sein, grün und weiß. Wir werden unserer mehr als 100 Jahre alten Tradition als 'La Escuelita', als die kleine Schule, im Kern treu bleiben und weiterhin Talente für den Fußball in Uruguay und den internationalen Fußball ausbilden. Was für eine aufregende Zeit liegt vor uns!", sagte Cavenaghi.

John Thorrington, General Manager des Los Angeles FC, erklärte: "Uruguay war schon immer ein wichtiger Markt für den LAFC. Wir freuen uns sehr, unsere Verbindung jetzt zu vertiefen und Racing in Zusammenarbeit mit Fernando und seinem exzellenten Team beim Wachstum und der weiteren sportlichen Entwicklung zu unterstützen."

Racing war dank externer Investitionen 2022 in die erste uruguayische Liga aufgestiegen und hatte sich auf Anhieb für die Qualifikationsrunde der Copa Sudamericana qualifiziert. Der FC Bayern teilte mit, die aktuelle Vereinsführung werde einen Minderheitsanteil behalten und Racing im operativen Geschäft erhalten bleiben.

FC Bayern will Talente ausbilden

Red&Gold Football respektiere "die Tradition und die Identität des Clubs", man werde "demzufolge keinen Einfluss auf Clubfarben, Logo oder Namen" nehmen, hieß es in dem Statement weiter. In Absprache mit den Verantwortlichen von Racing werde es Investitionen in die Infrastruktur geben.

Das Joint Venture hatten der FC Bayern und der Los Angeles FC im März 2023 gegründet mit dem Ziel, internationale Talente für die eigenen Profi-Mannschaften und den Profifußball auszubilden. Getroffen wurden bereits Kooperationsvereinbarungen mit Akademien in Westafrika.