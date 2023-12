Scholl unkt: Süle sollte "drittes Frühstück weglassen"

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Zeigte zuletzt gegen PSG eine Topleistung: BVB-Verteidiger Niklas Süle

Niklas Süle hat Borussia Dortmund im Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain mit einer sensationellen Grätsche vor der Niederlage bewahrt. Dennoch gehen rund um den BVB die Diskussionen, vor allem um seine vermeintlichen Gewichtsprobleme, weiter. Auch Ex-Nationalspieler Mehmet Scholl wurde deutlich.

Mehmet Scholl sieht in BVB-Verteidiger Niklas Süle eigentlich einen "herausragenden Innenverteidiger", wie er in der Talksendung "Triple" auf "Sky" hervorhob. Doch: "Er ist ein sehr launischer Spieler, dem man anmerkt, wenn er ein Spiel draußen saß. Ich sehe seine Statur und ich denke, er müsste mehr auf seine Physis achten."

Jenes Thema schwebte über den 28-Jährigen "bereits bei den Bayern", erinnerte der Ex-Münchner, der unkte: "Vielleicht muss er einfach das dritte Frühstück weglassen oder Zusatzschichten machen, weil die Qualität, die ist ja da."

BVB-Ikone Weidenfeller fordert Chance für Süle

Süle besitze in Bestform "internationale Qualität", so Scholl, der forderte: "Er muss sich selbst überprüfen, ob es ihm reicht, sporadisch reinzukommen oder als eine fixe Säule, die ich in ihm eigentlich sehe, wieder zurückzukommen."

BVB-Ikone Roman Weidenfeller hielt in der Debatte um Süle derweil dagegen. "Ich finde, wir sehen ihn oft zu kritisch. Mit Sicherheit hat auch er dazu beigetragen, dass über ihn diskutiert wird. Man kann natürlich darüber streiten, ob es besser sei, wenn er vielleicht das eine oder andere Kilo weniger hätte", so der 43-Jährige, der den Innenverteidiger trotz seiner in dieser Saison wenigen Einsatzzeiten als "Führungsspieler" bezeichnete.

"Vielleicht muss er da noch mehr in die Pflicht genommen werden", fügte der zweifache deutsche Meister an: "Vielleicht muss er erwachsener werden. Man muss ihm die Chance geben, ihn über einen längeren Zeitraum auf der gleichen Position spielen zu lassen."

In der laufenden Spielzeit ist Niklas Süle in der Hierarchie beim BVB klar hinter Mats Hummels und Nico Schlotterbeck gerutscht. In nur drei Partien in der Bundesliga stand er bislang in der Startelf.

"Das ist nicht üblich": Heldt ordnet Gespräch beim BVB ein

Wie Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl unlängst bei "Sky" bestätigte, war der 49-fache Nationalspieler zuletzt mit seinem Berater zu einem Gespräch geladen worden. "Wir hatten ein gutes Gespräch, wir sind aber natürlich auch im regelmäßigen Austausch." Kehl betonte zugleich, dass Süle "ein wichtiger Spieler" für die Mannschaft sei: "Wir brauchen ihn in einer guten Form und in einer guten Haltung."

Angesprochen auf das Gespräch zwischen BVB-Funktionär, Spieler und Berater, gab auch der langjährige Bundesliga-Sportchef Horst Heldt seine Einschätzung ab.

"Das man beide zu einem Sechs-Augen-Gespräch einlädt, zeigt die Wichtigkeit. Das ist nicht üblich", stellte Heldt klar: "Man muss mal nach dem Training zum Manager hoch, aber wenn beide geladen sind, dann ist es schon ein ernsthaftes Thema. Dann ist eine gewisse Unzufriedenheit vorhanden."