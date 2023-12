Werder Bremen mit großen Sorgen vor Duell gegen RB Leipzig

AFP/SID/INA FASSBENDER

Werder Bremens Coach Ole Werner muss auch gegen RB Leipzig improvisieren

Werder Bremens Trainer Ole Werner droht vor dem Jahresabschluss gegen RB Leipzig ein Engpass in der Defensive.

"Das ist die Story des Jahres 2023", sagte Werner zu den anhaltenden Personalproblemen vor der Partie am Dienstagabend (18:30 Uhr/Sky): "Trotzdem sind wir aufgefordert, Lösungen zu finden."

Fraglich sind Milos Veljkovic (Knie) und Niklas Stark (Hüfte), die beim 2:2 bei Borussia Mönchengladbach in der Startformation standen. Zurück ist dagegen Kapitän Marco Friedl, der in die Dreierkette vor Torhüter Michael Zetterer rücken könnte.

Dass Naby Keita gegen seinen alten Arbeitgeber eine Rolle spielt, ist eher nicht zu erwarten. Der Sommerzugang vom FC Liverpool fehlte mit Magenproblemen im Training am Montag. Der 28-Jährige konnte die in ihn gesetzten Hoffnungen bislang keineswegs erfüllen und kommt nur auf drei Einsätze in dieser Saison.