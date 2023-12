Geheimtreffen enthüllt! Erster S04-Transfer bald perfekt?

unknown

S04-Sportdirektor André Hechelmann traf sich persönlich mit Ex-Spieler Darko Churlinov

Dass sich Aufstiegsheld Darko Churlinov eine Rückkehr zum FC Schalke 04 vorstellen kann, ist längst kein Geheimnis mehr. Wie jetzt bekannt wurde, haben sich der Flügelspieler, seine persönliche Assistentin sowie S04-Sportdirektor André Hechelmann bereits zu konkreten Gesprächen getroffen.

Churlinov steht bekanntlich beim englischen Premier-League-Aufsteiger FC Burnley unter Vertrag, spielt in der laufenden Saison allerdings noch überhaupt keine sportliche Rolle beim Tabellen-19. von der Insel.

Um seine Karriere nach einer langen Zwangspause im Sommer aufgrund einer Blutvergiftung wieder ins Rollen zu kriegen, hatten sich sowohl der 23-Jährige selbst als auch sein Berater Mehmet Eser bereits öffentlich einer Schalke-Rückkehr gegenüber sehr aufgeschlossen gezeigt.

Wie die "Bild" nun samt entsprechender Fotos enthüllte, hat sich Churlinov jüngst schon persönlich mit S04-Sportdirektor André Hechelmann getroffen, um über die Möglichkeiten einer erneuten Ausleihe zum FC Schalke zu sprechen.

Churlinov betont: Habe "richtig Bock" auf den FC Schalke 04

Das Engagement des Offensivspielers in Gelsenkirchen verlief für beide Seiten sehr erfolgreich: Damals vom VfB Stuttgart ausgeliehen, bestritt Chulinov in der Saison 2021/2022 schon einmal 22 Zweitliga-Spiele für S04 und galt in der Schalker Aufstiegssaison aufgrund seiner Einsatzfreude und seinem Bekenntnis zum Klub als beliebt.

Gegenüber der Zeitung stellte der Nordmazedonier nun erneut klar, dass er sich eine Rückkehr zu den Knappen sehr gut vorstellen kann: "Alle wissen, dass Schalke mein Herzensverein ist. Ich würde gerne mithelfen, eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen. Darauf hätte ich richtig Bock. Doch das letzte Wort hat der FC Burnley."

Das Treffen zwischen dem Spieler, seiner persönlichen Beraterin und S04-Funktionär Hechelmann habe dem Bericht zufolge in Skopje stattgefunden, ein regelmäßiger Kontakt soll außerdem schon seit längerem bestehen.