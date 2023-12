Bayern-Leihgabe kann sich Verbleib bei S04 vorstellen

IMAGO/RHR-FOTO

Yusuf Kabadayi kann sich vorstellen, nicht zum FC Bayern zurückzukehren

Nicht wenige hofften, dass mit Yusuf Kabadayi bald wieder ein echter gebürtiger Münchner den Sprung aus dem Nachwuchs des FC Bayern zu den Profis meistert. Sein Profi-Debüt gab Kabadayi letztlich allerdings während einer derzeit laufenden Leihe zum FC Schalke 04 - eine Rückkehr in die bayerische Landeshauptstadt scheint für den Youngster auch nicht wirklich Priorität zu haben.

"Mein Ziel ist es, irgendwann in der 1. Bundesliga zu spielen", betont der 19-Jährige, der aktuell vom FC Bayern zum Bundesligaabsteiger S04 verliehen ist, zwar im Gespräch mit der "WAZ", schiebt jedoch nach "im Idealfall mit Schalke. Das ist ein großes Ziel von mir".

Es liege nicht in seiner Hand, ob er über dem Sommer 2024 hinaus in Gelsenkirchen kicken werde, er könne sich jedoch gut "vorstellen, länger hier zu bleiben", so Kabadayi.

Der Vertrag des Youngsters beim FC Bayern endet im Sommer 2025, allerdings hat sich der FC Schalke 04 eine Kaufoption gesichert und könnte den deutschen U20-Nationalspieler nach der Saison ohnehin fest unter Vertrag nehmen. Dafür werden der "WAZ" zufolge allerdings, je nach Abschneiden der Knappen in der Liga, 800.000 bis 1,3 Millionen Euro fällig. Eine Summe, die die Königsblauen zumindest nicht leichtfertig investieren werden.

Schalke-Comeback das "Highlight der Saison"

Umso ärgerlicher ist es daher, dass Kabadayi derzeit keine Eigenwerbung betreiben kann: Ein Muskelfaserriss setzt den Offensivspieler seit Anfang Dezember außer Gefecht. Zur Rückrunde peilt er allerdings eine Rückkehr in den Spielbetrieb an.

Sein Können hat das Toptalent jedoch durchaus schon unter Beweis gestellt. In zehn Spielen wirkte Kabadayi bislang für den FC Schalke 04 mit, dabei gelangen ihm immerhin zwei Treffer.

Die besten Erinnerungen hat er allerdings an eine Partie, bei der er sich nicht auf der Anzeigentafel verewigen konnte. Dass S04 nach seiner Einwechslung noch ein 0:2 gegen den 1. FC Magdeburg in einem 4:3-Sieg drehen konnte, sei bislang "sein Highlight der Saison", so Kabadayi.

Ein weitaus größeres könnte allerdings noch folgen: Der Aufstieg in die Bundesliga.

Zwar sieht es für Schalke aktuell eher düster aus, aufgegeben hat Kabadayi dieses Ziel allerdings noch nicht. Vielleicht erfüllt sich dann ja auch der Traum vom Erstligadebüt im Schalke-Trikot.