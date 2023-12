Wechsel zum FC Bayern ein Fehler? Sommer reagiert

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Yann Sommer ist bei Inter Mailand hervorragend angekommen

Yann Sommer spielt eine überragende erste Halbserie bei Inter Mailand in der Serie A. Der Ex-Keeper des FC Bayern hat in 16 Partien in der Serie A gerade einmal sieben Gegentreffer kassiert, hielt in sagenhaften elf Begegnungen dabei die Null - Rekord! Zum Jahresende blickt der Routinier noch einmal auf sein Intermezzo beim FC Bayern zurück.

Gerade mal ein halbes Jahr blieb Sommer beim deutschen Rekordmeister. Zur Rückrunde 2022/2023 wurde Sommer als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer verpflichtet, bestritt dann insgesamt 25 Pflichtspiele für die Münchner.

Obwohl er schon nach einer halben Saison wieder Reißaus nahm und den FC Bayern in Richtung Mailand verließ, bereut er den Wechsel zum deutschen Branchenprimus im Januar dieses Jahres keineswegs, wie Sommer nun gegenüber der "Sport Bild" betonte.

"Für mich waren es gute sechs Monate – mit der Meisterschaft am Ende. Ja, wir hatten eine herausfordernde Zeit. Ja, es gab einige Wechsel innerhalb des Klubs. Und ja, es gab Kritik an der Mannschaft und auch an mir. Aber es war eine positive Zeit, in der ich viel gelernt habe und die ich nicht missen möchte", zog Sommer ein durchweg positives Resümee seines Bayern-Intermezzos, zu dem auch die bitteren Niederlagen im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg (1:2) und in der Champions League gegen Manchester City (0:3) gehörten.

Sommer betont gutes Verhältnis zu Manuel Neuer

Der 35-Jährige stellte trotzdem klar, dass er seinen damals Aufsehen erregenden Wechsel von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern nach wie vor als richtige Entscheidung ansieht: "Zu einhundert Prozent! Ich würde jeden Wechsel genau so wieder machen", so Sommer knallhart.

Bei Inter Mailand hat der Schweizer Nationaltorhüter einen Vertrag bis Sommer 2026 unterzeichnet. Bis dahin will sich der Schlussmann auch unbedingt auf seinem Top-Level halten: "Cristiano Ronaldo hat häufig gesagt: 'Alter ist nur eine Zahl.' Das sehe ich genauso. Es ist wichtig, wie du mit deinem Körper umgehst und wie du dich fühlst. Und als Torhüter kannst du in der Regel eh länger spielen als ein Feldspieler", meinte Sommer.

Rückblickend auf seine Bayern-Monate betonte der Torwart-Routinier noch einmal, dass es im Verhältnis zu FCB-Kapitän Manuel Neuer keinerlei Probleme gegeben habe: "Ich hatte zu ihm jederzeit ein sehr gutes Verhältnis. Wir haben uns trotz seiner Verletzung fast jeden Tag gesehen, hatten einen guten Austausch. Ich freue mich sehr für ihn, dass er nun so zurückgekehrt ist."