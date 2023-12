Tuchel oder Guardiola? Bayern-Star bezieht Stellung

IMAGO

Star-Trainer unter sich: Thomas Tuchel (FC Bayern) und Pep Guardiola (Manchester City)

Leroy Sané trainierte in seiner Karriere schon unter einigen absoluten Top-Coaches, darunter Julian Nagelsmann, Hansi Flick, Thomas Tuchel und Pep Guardiola. Die beiden Letztgenannten hat der Angreifer des FC Bayern nun miteinander verglichen.

"Thomas Tuchel gehört definitiv zu den besten Trainern der Welt – genauso wie Pep Guardiola. Die Erfolge von beiden Trainern sprechen für sich", schwärmte Sané im Interview mit Bayerns Mitgliedermagazin "51".

Vor seiner Zeit in München hatte der deutsche Nationalspieler in England bei Manchester City seine Brötchen verdient, damals galt Guardiola als Förderer Sanés.

"Ich bin Pep bis heute dankbar für alles und freue mich im ­Moment, dass ich mit Thomas Tuchel erneut mit so einem leidenschaftlichen Top-Trainer zusammenarbeiten darf", verriet der Rechtsaußen, der 2023/2024 eine starke erste Saisonhälfte geliefert hat.

Am Limit sieht sich Sané noch lange nicht. "Es ist immer noch Speicherplatz frei. Man kann von jedem Trainer sehr viel mitnehmen", hob der Bayern-Star hervor.

FC Bayern: Sané verfolgte Kanes Karriere schon länger

Dass Sané in den letzten Monaten aufblühen konnte, lag auch an Rekord-Neuzugang Harry Kane, mit dem er auf und neben dem Rasen nahezu perfekt harmoniert.

"Ich habe bei Harry sehr schnell gemerkt, dass das richtig gut passen kann. Tendenziell sogar schon vor dem ersten gemeinsamen Spiel. Ich habe seine Karriere in den vergangenen Jahren intensiv verfolgt und in der Premier League ja auch selbst gegen ihn gespielt", so Sané.

Kane sei "einer der besten 9er der Welt, seit vielen Jahren, mit einem unglaublich hohen Spielverständnis", lobte sein Teamkollege: "Er weiß genau, wie ich ticke – und umgekehrt. Ich mag ihn auch als Menschen abseits des Platzes total gerne."

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft war im Sommer für 95 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselt. Seither traf Kane in 22 Pflichtspielen 25 Mal.