Ex-BVB-Talent soll Eintracht Frankfurt verlassen

IMAGO/Marc Schueler

Ex-BVB-Talent Nnamdi Collins wird Eintracht Frankfurt wohl bereits wieder verlassen

Im Sommer wechselte Nnamdi Collins für eine Millionen Euro vom BVB zu Eintracht Frankfurt. Der Durchbruch in der Bundesliga blieb dem 19-Jährigen jedoch auch bei den Hessen verwehrt. Nun rückt ein Abgang des Abwehr-Talents offenbar näher.

Laut "Meczyki.pl" steht Ekstraklasa-Klub Rakow Czestochowa vor einer Verpflichtung des gebürtigen Düsseldorfers, der in der laufenden Saison bei der SGE nur für die Zweitvertretung in der Regionalliga Südwest zum Einsatz kam. Collins soll bis 2025 an den polnischen Meister ausgeliehen werden. Auch eine Kaufoption soll in den Deal integriert werden.

Eigentlich steht der deutsche Junioren-Nationalspieler noch bis 2028 am Main unter Vertrag, nachdem er erst vor Saisonbeginn von Borussia Dortmund verpflichtet wurde. Auch dort war Collins hauptsächlich in der U23 in der dritten Liga zum Einsatz gekommen. Eine Perspektive bei den Profis der Westfalen hatte der Innenverteidiger, wie jetzt offenbar auch in Frankfurt, nicht.

Eintracht Frankfurt: Kalajdzic-Wechsel rückt offenbar näher

Damit rückt der dritte Winter-Transfer bei den Adlerträgern in greifbare Nähe. Zuletzt sickerte bereits durch, dass die Verpflichtungen von Donny van de Beek (Manchester United) und Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) bereits unter Dach und Fach gebracht wurden. Ein weiterer Neuzugang könnte offenbar ebenfalls bald bei dem Bundesligisten aufschlagen.

Bereits Anfang der Woche hatte die "Hessenschau" berichtet, dass der baumlange Österreicher Sasa Kalajdzic vom Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers eine Option für die SGE ist. Laut "Sky" soll sich auch der ehemalige Angreifer des VfB Stuttgart einen Wechsel zum Europa-League-Sieger von 2022 gut vorstellen können.

Es hänge alles von den Wolves ab, heißt es in dem Bericht des TV-Senders weiter. Auch ein anderer, namentlich nicht genannter Verein aus der Bundesliga soll an dem Nationalspieler Interesse zeigen. Dieser will sich für mindestens ein halbes Jahr verleihen lassen, um gute Chancen auf eine Nominierung für die EM 2024 zu haben.