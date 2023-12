FC Bayern mit Top-Chancen im Varane-Poker?

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Wechselt Raphael Varane von Manchester United zum FC Bayern?

Im Transferpoker um ManUnited-Star Raphael Varane befindet sich der FC Bayern angeblich in der Pole Position. Das berichtet das englische Portal "Football Insider".

Wie es heißt, haben die Münchner die Nase im Rennen um den französischen Innenverteidiger vorne, sollte Varane den englischen Rekordmeister tatsächlich in diesem Winter verlassen. Gerüchte über seinen Abschied halten sich seit Wochen hartnäckig.

Für einen Winter-Wechsel Varanes spricht vor allem dessen auslaufender Vertrag. Um im kommenden Sommer nicht leer auszugehen, müssten die Red Devils den 30-Jährigen jetzt verkaufen. Eine Verlängerung des Arbeitspapiers gilt mittlerweile als ausgeschlossen.

FC Bayern sucht neuen Innenverteidiger

Gleichzeitig sieht sich der FC Bayern nach einem neuen Innenverteidiger um. Im Idealfall soll dieser bereits in der jetzt anstehenden Transferperiode zum Rekordmeister stoßen. Ronald Araújo soll zwar Thomas Tuchels Wunschlösung sein, der Star des FC Barcelona bekommt, anders als Varane, von seinem Klub aber übereinstimmenden Meldungen zufolge keine Wechsel-Freigabe.

Die Gerüchte über einen Varane-Wechsel zum deutschen Rekordmeister halten sich seit Wochen. Bereits im November berichtete "Sky" vom Interesse der Münchner. Die spanische "AS" schrieb in diesem Zuge später von einem Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro, das der FC Bayern vorbereiten wolle.

Real Madrid lehnt Varane-Transfer ab

Neben dem FC Bayern wurde auch Real Madrid kurzzeitig mit einer Verpflichtung des Franzosen in Verbindung gebracht. Für die Königlichen hätte Varane angeblich auch eine Gehaltsreduzierung in Kauf genommen. Trotzdem sollen die Real-Bosse den Deal abgelehnt haben.

Ein Varane-Transfer würde zumindest eine Baustelle des FC Bayern schließen. Die Abwehrzentrale gilt seit Saisonbeginn als unterbesetzt. Dazu sind die Verantwortlichen zumindest mit den Auftritten von Matthijs de Ligt nicht immer zufrieden gewesen. Der Niederländer soll längst mit einem Abschied liebäugeln. Diesen haben die Münchner vorerst aber ausgeschlossen.