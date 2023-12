Churlinov "will zu Schalke wechseln", aber ...

Imago-Images/Emmefoto

Darko Churlinov würde gerne wieder für den FC Schalke 04 spielen

2021/22 gehörte Darko Churlinov zu den Aufstiegshelden des FC Schalke 04. Da der Offensivspieler allerdings nur auf Leihbasis für S04 kickte, musste er anschließend zurück zum VfB Stuttgart, der ihn an den FC Burnley verkaufte. In England fand sich der 23-Jährige allerdings nicht wirklich zurecht und betonte schnell, dass er sich einen weiteren Tapetenwechsel vorstellen könne - am liebsten die Rückkehr nach Gelsenkirchen. Letztere gestaltet sich aber offensichtlich schwierig.

Dass der FC Schalke 04 Darko Churlinov will, ist ein offenes Geheimnis. Dass Darko Churlinov zu S04 zurückkehren möchte, stellte dessen Berater Mehmet Eser bereits im Juni im Gespräch mit der "WAZ" klar. Nun hat Eser der Zeitung einen Einblick in den aktuellen Poker gegeben.

"Wir haben uns in Skopje getroffen", bestätigt Eser am Samstag, dass es bereits zu einem Austausch zwischen der Spielerseite und königsblauen Vertretern gekommen sei und stellt unmissverständlich klar: "Darko hat danach rund 4000 Nachrichten von Schalke-Fans bekommen. Er will zu Schalke wechseln. Aber momentan liegt kein Angebot vor."

Auch der FC Burnley habe, soweit Eser weiß, derzeit noch keine Offerte aus Gelsenkirchen vorliegen. Allerdings habe ihm der Klub eindeutig mitgeteilt, dass er sich "nach möglichen Vereinen für Darko umsehen kann".

Darum soll der FC Schalke 04 zögern

Kein Wunder: Kam der Nordmazedonier 2022/23 beim Aufstieg des FC Burnley in die Premier League immerhin noch sieben Kurzeinsätze in der Liga, spielt er aktuell gar keine Rolle mehr.

Grund dafür sind lange Verletzungsauszeiten, wirklich Vertrauen hat man in den Allrounder auf der Insel allerdings offensichtlich nicht mehr.

Dass eine Rückkehr zu S04 damit in Stein gemeißelt ist, verneint Eser allerdings explizit: "Darko ist Profi genug. Wenn Schalke kein Angebot vorlegt, müssen wir auch andere Vereine anhören."

Das Zögern der Schalker hat der "WAZ" zufolge allerdings einen einfachen Grund: Demnach soll man eine Leihe anstreben und derzeit weiterhin daran arbeiten, diese "in die finanziellen Rahmenbedingungen zu pressen".