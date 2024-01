30-Mio.-Mann zum FC Bayern? Transfer-Experte gibt Update

IMAGO

Ist Lutsharel Geertruida (l.) ein Kandidat beim FC Bayern?

Der FC Bayern beschäftigt sich entgegen anderslautender Gerüchte offenbar nicht mit einer Verpflichtung des niederländischen Nationalspielers Lutsharel Geertruida von Feyenoord Rotterdam.

Das zumindest vermeldet Transfer-Experte Florian Plettenberg bei X (vormals Twitter). "Ein Transfer im Winter ist unwahrscheinlich", schrieb der "Sky"-Journalist am Mittwoch in dem sozialen Netzwerk.

Feyenoord fordere eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen für Geertruida, so Plettenberg. Eine Ausleihe komme für den Tabellenzweiten der niederländischen Eredivisie nicht in Frage.

Geertruida kann beide Innenverteidigerpositionen bekleiden und rechts in der Viererkette sowie auf der Sechs auflaufen. Er würde damit eigentlich das Suchprofil des FC Bayern für Winter-Neuzugänge erfüllen.

Der 23-Jährige war bereits im letzten Sommer in München gehandelt worden. Konkret wurden die Spekulationen aber auch damals nicht.

Situation beim FC Bayern "sehr, sehr schwer"

Trainer Thomas Tuchel hatte am Dienstag am Rande des Trainingsauftakts erklärt, der Winter-Transfermarkt sei "noch ein bisschen komplizierter als der im Sommer. Es ist sehr schwer, mitten in der Saison Spieler zu bekommen, von denen wir hundertprozentig überzeugt sind."

Ins selbe Horn stieß auch Sportdirektor Christoph Freund. "Der Winter ist nicht so einfach", sagte der Manager, der Anfang September seine Tätigkeit beim FC Bayern aufgenommen hatte. "Wir wissen, dass wir Bedarf haben. Wir waren personell ziemlich auf dem letzten Zacken."

1b-Lösungen beim FC Bayern gehandelt

Insbesondere in der Defensive drückt der Schuh beim deutschen Rekordmeister. "Es hat uns immer wieder auf den Positionen erwischt", sagte Tuchel mit Blick auf die Abwehrzentrale sowie das defensive Mittelfeld, wo er im Laufe des ersten Saison-Halbjahres häufig improvisieren musste.

Als womöglich realistisch gelten beim FC Bayern eher 1b-Lösungen für die Abwehr, wie Arnau Martínez (FC Girona) oder Clément Lenglet, der vom FC Barcelona an Aston Villa ausgeliehen ist.