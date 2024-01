Transfer-Verwirrung rund um den FC Bayern

IMAGO/DAX Images

Pedri zum FC Bayern? Die Gerüchte reißen nicht ab

Bedient sich der FC Bayern beim FC Barcelona? Der deutsche Rekordmeister ist offenbar an Mittelfeldmann Pedri interessiert. Zuletzt hatte ein Medienbericht noch gegenteiliges behauptet.

Pedri fehlt dem FC Barcelona aktuell aufgrund muskulärer Probleme. Der 21-Jährige hatte bereits zu Saisonbeginn mehrere Wochen mit einer Oberschenkelverletzung pausieren müssen. In spanischen Medien wird derweil über die Zukunft des Spielmachers bei Barca spekuliert.

Das Portal "fichajes.net" schreibt über "Besorgnis", die beim spanischen Meister aufgrund von Pedris Verletzungsanfälligkeit herrschen soll.

FC Bayern doch noch an Pedri dran?

Gleichzeitig werden in dem entsprechenden Bericht mit Manchester City, dem FC Arsenal sowie FC Bayern drei europäische Spitzenklubs genannt, die Interesse am Youngster hegen sollen. Die besagten Verein sollen in Erwägung ziehen, im kommenden Sommer beim FC Barcelona vorstellig zu werden.

Die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" hatte dagegen im Dezember noch behauptet, der FC Bayern gehöre zu einer Reihe einst angeblich interessierter Topklubs, die Pedri inzwischen "völlig vergessen" haben. Demzufolge sollen neben dem deutschen Rekordmeister auch Manchester City, der FC Chelsea und der FC Liverpool Abstand von einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers genommen haben.

FC Bayern sucht neuen Abwehrmann

Wie groß das Transfer-Tauziehen um das Barca-Juwel wirklich ist, bleibt somit vorsichtig abzuwarten. Der FC Bayern will sich derzeit ohnehin erst einmal auf die Suche nach einem neuen Abwehrspieler sowie einer sogenannten "Holding Six" konzentrieren. Gerüchte kursieren momentan zur Genüge.

Pedri war 2019 von der UD Las Palmas zum FC Barcelona gewechselt und ist unter Cheftrainer Xavi gesetzt. Der Vertrag des jungen Spaniers ist in der Mittelmeer-Metropolo noch bis 2026 datiert.