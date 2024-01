BVB-Star spricht über Bankfrust unter Terzic

IMAGO/Steinbrenner

Salih Özcan (l.) hofft beim BVB auf eine bessere Rückrunde

In der Hinserie lief für BVB-Profi Salih Özcan wenig nach Plan. Über weite Strecken war der 25-Jährige nur Ergänzungsspieler, obwohl seine Teamkollegen in der Startelf selten überzeugten. Im Dortmunder Trainingslager in Marbella hat der Mittelfeldmann nun über seinen Status bei der Borussia gesprochen.

Lediglich neun Bundesliga-Partien absolvierte Salih Özcan in der ersten Saisonhälfte für den BVB, sechs davon in der Anfangsformation. Keine angenehme Situation für den türkischen Nationalspieler, der 2022 für fünf Millionen Euro vom 1. FC Köln gekommen war.

Frust schiebt Özcan dennoch - zumindest nach außen hin - nicht. "Man muss immer auf den Punkt da sein, vor allem wenn man weniger Einsatzzeiten hat. Ich denke, dass ich meine Chancen in dieser Saison ganz gut genutzt habe. Am Ende ist es - wie immer - die Entscheidung des Trainers, wer spielt", sagte der Sechser am Freitag in einer Medienrunde.

Sein Vertrag beim Vizemeister ist noch bis 2026 gültig, Ende November sollen die beiden SüperLig-Giganten Galatasaray und Fenerbahce einen Wintertransfer angefragt haben.

BVB will sich "Souveränität zurückerkämpfen"

Doch Özcan will sich in Dortmund offenkundig durchbeißen und im neuen Jahr mit frischer Energie angreifen. Aktuell schuftet er mit seinen Mitspielern in Marbella für die erhoffte Aufholjagd in der Liga.

"Wir machen hier viel im taktischen Bereich, die Bedingungen im Trainingslager sind top. Wir legen den Fokus auf einen sauberen Spielaufbau und schauen, dass wir uns in diesem Punkt weiterentwickeln", verriet der gebürtige Kölner, der mit dem BVB nur auf Tabellenplatz fünf überwintert.

Am Samstag soll im Test gegen den niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar (15 Uhr) ein erstes Ausrufezeichen her. "Der Fokus liegt darauf, zu gewinnen und die taktischen Vorgaben gut umzusetzen. Zudem wollen wir uns auch eine gewisse Souveränität zurückerkämpfen", kündigte Özcan an.