Hitzfeld über "Unruhe" beim FC Bayern und BVB-"Bedenken"

imago sportfotodienst

Ottmar Hitzfeld sprach über den BVB und den FC Bayern

Während seiner Trainerkarriere war Ottmar Hitzfeld sowohl für Borussia Dortmund als auch den FC Bayern aktiv. In einem Interview mit dem "kicker" äußerte sich der 74-Jährige zur aktuellen Lage der beiden Bundesligisten.

"Der FC Bayern steht immer im Blickpunkt der Bundesliga, und wenn der Verein nicht Erster ist, hat man Baustellen und Diskussionen im Team und um das Team herum", betonte Hitzfeld und ergänzte: "Die Bayern haben einen riesigen Kader mit sehr guten, perfekten Spielern, da herrscht eine gewisse Unruhe, weil du jeden spielen lassen musst."

Besonders angetan ist der ehemalige Erfolgstrainer von Jamal Musiala. "An guten Tagen ist er perfekt. Er kann ein ganz großer Spieler werden", schwärmte Hitzfeld.

Mit seiner Unbekümmertheit könne Musiala über sich hinauswachsen. "Allerdings hat er jetzt mehr Druck, da wird es etwas schwieriger werden für ihn", schränkte der zweifache Champions-League-Sieger ein.

"Schwierige Übergangssaison" für den BVB

Über den BVB sagte Hitzfeld: "Dass Dortmund in dieser Saison mehr Probleme hat, ist normal, nachdem die Meisterschaft im Mai so knapp verpasst wurde."

Ein solches Negativerlebnis wirke schließlich nach und müsse Schritt für Schritt verarbeitet werden. "Jedes Mal, wenn die Mannschaft nicht gewinnt, kommen immer wieder Bedenken auf. Für die Borussia wird es eine schwierige Übergangssaison", hob Hitzfeld hervor.

Bei der knapp verpassten Meisterschaft in der vergangenen Saison litt Hitzfeld vor allem mit Trainer Edin Terzic.

"Er macht einen sehr guten Job, ist ein sympathischer Trainer, der viel Menschlichkeit ausstrahlt, der ruhig und sachlich bleibt", so der frühere Schweizer Nationalcoach: "Um Terzic tat es mir leid sowie für die Dortmunder Fans, weil ich weiß, wie sie leiden. Wenn man den Titel so vor Augen hat und überall die Meisterfeier geplant hatte – und dann passiert so etwas: Das war tragisch, ein absolutes Drama."