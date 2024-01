Neuer lobt und warnt Talente des FC Bayern

IMAGO/Jöran Steinsiek

Manuel Neuer hält viel vom Nachwuchs des FC Bayern

Kapitän Manuel Neuer hat die Entwicklung der jungen Spieler beim FC Bayern gelobt, warnt aber gleichzeitig vor überzogenen Erwartungen an die Hoffnungsträger aus dem eigenen Nachwuchs.

"Es ist nicht nur das, was wir hier von ihnen gesehen haben, sondern auch die ganze Trainingswoche. Was die Jungs auf den Platz gebracht haben, das war schon ganz gut. Jeder beißt sich da rein", sagte Neuer nach dem 1:1 im Testspiel gegen den FC Basel.

Im einzigen Testspiel des deutschen Rekordmeisters vor dem Bundeliga-Restart am Freitag (20:30 Uhr) gegen die 1899 Hoffenheim kamen angesichts größerer Personalprobleme Adam Aznou (17), Benedikt Wimmer (18) und Lovro Zvonarek (18) aus der eigenen Jugendabteilung zum Einsatz. Der 18 Jahre alte Noël Aséko Nkili erzielte sogar das einzige Tor des FC Bayern.

"Die Jungen hatten Lust, etwas zu zeigen", lobte auch Trainer Thomas Tuchel. Sportdirektor Christoph Freund schwärme: "Die Jungen bringen Potenzial mit, lernen jeden Tag dazu."

Neuer zufolge bleibt der Sprung zu den Profis aber riesig in München. "Es ist für junge Spieler auch nicht so einfach, das Pensum mitzugehen, weil wir natürlich schnell spielen und auch relativ hart sind in den Zweikämpfen", sagte der 37-Jährige.

FC Bayern muss laut Thomas Tuchel "seriös bleiben"

Tuchel betonte, man müsse beim FC Bayern "seriös bleiben auch gegenüber den jungen Spielern".

Einige Schritt weiter als Aznou, Wimmer, Zvonarek und Aséko Nkili ist bereits Aleksandar Pavlovic (19), der vor der Winterpause bereits Startelfeinsätze in der Bundesliga bekam und auch gegen Basel wieder überzeugte.

"Wenn man sieht, wie er mitspielt und welche Rolle er in der Mannschaft schon hat, dann sieht man, welches Potenzial vorhanden ist", sagte Freund mit Blick auf den gebürtigen Münchner, der inzwischen eine ernsthafte Option für die nicht optimal besetzte Position im zentralen defensiven Mittelfeld ist.