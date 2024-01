Insider äußert sich zur Haaland-Zukunft

IMAGO/JOEL MARKLUND

Ex-BVB-Star Erling Haaland verzückt seit anderthalb Jahren die Premier League

Nach seinem fulminanten BVB-Gastspiel brach Erling Haaland auch im Trikot von Manchester City in der Premier League alle Rekorde. Dennoch ranken sich Wechsel-Spekulationen um den 23 Jahre alten Norweger. Ein Insider bezieht nun Stellung zu den Gerüchten.

"Wenn mich Erling um einen Rat bitten würde, dann würde ich ihm sagen: 'Bleib, solange Pep da ist!'", sagte Haalands Landsmann Jan Aage Fjørtoft gegenüber "Sport Bild".

Der Ex-Profi gilt als intimer Kenner des Superstars, drehte 2022 die Doku "Haaland – The Big Decision" über den Wechsel des Torjägers nach England. "In einer Karriere kommt es auch auf Timing an, viele Stars haben zum falschen Zeitpunkt beim größten Verein gespielt. Bei City hat er aktuell die größten Titelchancen", ergänzte Fjørtoft.

Erling Haaland habe auch dank der Beratung durch seinen Vater Alf Inge "für seine Karriere-Schritte immer den richtigen Zeitpunkt gewählt", lobte der frühere Frankfurter.

Zwar läuft Haalands Vertrag bei ManCity noch bis 2027. Dieser soll aber eine Ausstiegsklausel enthalten. Zuletzt berichtete die spanische "AS", für einen Wechsel außerhalb der Premier League liege diese "viel näher an 100 als an 200 Millionen Euro".

Immer wieder wird vor allem Real Madrid als möglicher Interessent genannt. Dort ist der Ex-BVB-Profi angeblich Plan B, sollte sich eine Verpflichtung von Kylian Mbappé zerschlagen.

Ob bei den Sky Blues, den Königlichen oder einem anderen Top-Klub: Haaland hat laut Fjørtoft trotz seiner beeindruckenden Leistungen in den letzten Jahren noch viel Luft nach oben. "Erling ist ein Spätentwickler, die größten Schritte hat er noch vor sich", urteilte der Insider.

Erling Haaland jetzt fitter als zu BVB-Zeiten

Dafür spricht auch der Trainingseifer der Tormaschine, den diese in Manchester vorlebt. "Ich habe mich mal erkundigt: Rodri ist der Spieler, der morgens als Erster kommt und abends als Letzter geht, der Zweite ist schon Erling", schilderte Fjørtoft.

Haaland habe zuletzt "an seinen zwei Schwachstellen gearbeitet, ist sehr stark bei Kopfbällen und im Kombinationsspiel geworden".

Zudem ist der 29-malige Nationalspieler Norwegens heute fitter als früher. "Es fällt auf, dass er seit dem Wechsel vom BVB zu City fast gar nicht mehr verletzt war. Ich denke, das war ein ganz wichtiger Schlüssel für seinen Erfolg und den Erfolg des Klubs", sagte Fjørtoft.

Er offenbarte darüber hinaus, sein Landsmann sei "sehr populär in der Kabine" des Triple-Siegers der Vorsaison. "Die Welt um ihn herum hat sich total verändert, er selbst seinen Charakter aber nicht. Er hat immer noch dieselben Freunde wie in seiner Jugend. Sie sind alle sehr bodenständig, haben ordentliche Jobs. Erling hat auch immer den Blick auf die normale Welt neben dem Fußball."