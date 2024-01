Bittencourt schießt gegen Werder-Boss Fritz

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Fordert Neuzugänge für Werder Bremen: Leonardo Bittencourt

Dicke Luft bei Werder Bremen vor dem Bundesliga-Restart: Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt hat öffentlich Kritik an seinem Vorgesetzten Clemens Fritz geübt. Denn: Eine Aussage des Leiters des Lizenzbereichs passte dem 30-Jährigen überhaupt nicht.

Clemens Fritz war alles andere als einverstanden mit der Leistung von Werder Bremen im jüngsten Testspiel gegen Zweitliga-Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig. Am Sonntag verlor die Elf von Trainer Ole Werner mit 1:3, vor allem spielerisch präsentierte sich Grün-Weiß in denkbar schlechter Verfassung.

Wohl auch um die Sinne vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (15:30 Uhr) beim VfL Bochum zu schärfen, hatte sich der 43-Jährige kurzerhand die Mannschaft vorgeknöpft: "Wenn du am nächsten Sonntag in Bochum so einen Auftritt hinlegst, wirst du genau so viele Gegentore kriegen wie beim ersten Spiel des vergangenen Jahres in Köln!"

Bittencourt ärgert sich über Fritz-Aussagen

Damals ging Werder beim Bundesliga-Restart mit 1:7 (1:5) baden, allein nach 21 Minuten lagen die Bremer mit 0:3 in Rückstand.

Dass Werder-Chef Fritz nun Sorge hat, die Bremer könnten auch ein Jahr später in Bochum derart unter die Räder geraten, kam in der Mannschaft allerdings überhaupt nicht gut an. Mit deutlichen Worten zeigte Mittelfeldlenker Leonardo Bittencourt im Gespräch mit "Bild" seinen Unmut.

"Das Spiel ist kein bisschen mehr präsent. Deswegen verstehe ich Clemens auch nicht, wieso er das überhaupt erwähnt", schoss der 30-Jährige zurück: "Dass man jetzt dieses 1:7 anspricht, finde ich nicht wirklich passend. Es sind auch nicht mehr so viele Jungs da, denen das passiert ist."

Allerdings: mit Leonardo Bittencourt selbst, Anthony Jung, Mitchell Weiser, Marco Friedl, Christian Groß, Jens Stage und Marvin Ducksch standen gleich mehrere Spieler, die vor einem Jahr gegen Köln verloren, beim letzten Bundesliga-Spiel vor der Winterpause gegen RB Leipzig (1:1) auf dem Rasen.

Werder-Star fordert Neuzugänge

Bittencourt forderte derweil zugleich, dass die Transfer-Abteilung des Klubs aktiv wird und neue Spieler unter Vertrag nimmt.

"Ich würde mir schon wünschen, dass wir Jungs dazubekommen, die uns sofort helfen können. Das war in den letzten Jahren nicht unbedingt der Fall. Da haben wir Jungs dazubekommen, die noch Zeit brauchen, die Liga kennenzulernen, die die Umgebung und vielleicht ein neues Land kennenlernen müssen", so der Kreativspieler.

Durch Neuzugänge könnte dann auch wieder ein Konkurrenzkampf entstehen, der laut Bittencourt derzeit "nicht wirklich" vorhanden sei: "Wenn du beim Testspiel, wo sich andere Jungs hätten beweisen müssen, 90 Minuten ran musst, dann merkt man, dass es gerade nicht so viel Konkurrenz gibt. Das spricht dann auch dafür, dass man in Braunschweig auch mal den einen oder anderen Fuß weglässt."