BVB gelingt Transfer-Coup

Thomas Bielefeld via www.imago-images.de

Lars Ricken und Sebastian Kehl haben ein weiteres Toptalent zum BVB gelotst

Borussia Dortmund ist ein Coup auf dem Transfermarkt gelungen: Der BVB sicherte sich die Dienste eines italienischen Toptalents.

Luca Reggiani wechselt von seinem Heimatklub US Sassuolo Calcio zu Borussia Dortmund. Zwischen den Italiener, dem BVB und dem 16-Jährigen ist nach Angaben der "Ruhr Nachrichten" bereits alles geregelt.

Allein die Genehmigung der FIFA steht einer offiziellen Verkündung noch im Weg, heißt es. Auch Transfer-Experte Fabrizio Romano hatte über den Deal berichtet.

Den bevorstehenden Wechsel bestätigte auch BVB-Nachwuchschef Lars Ricken: "Wir sind uns mit dem Spieler einig und freuen uns, dass er im Winter vorbehaltlich der FIFA-Entscheidung zu uns stoßen wird."

Fotos, die die "Ruhr Nachrichten" veröffentlichten, belegen, dass Reggiani bereits in Dortmund weilt.

Top-Talent vorerst für die U17 des BVB eingeplant

Berichtet wird außerdem, dass sich der BVB im Werben um den Innenverteidiger gegen namhafte Klubs durchgesetzt hat. Als Kapitän der italienischen U16-Nationalmannschaft stand Reggiani demnach bei gleich mehreren Top-Vereinen hoch im Kurs.

Bei Borussia Dortmund wird der gerade erst 16 Jahre alte gewordene Defensivspieler vorerst in der U17-Mannschaft spielen. "Da kann er sich in Ruhe akklimatisieren. Im Sommer entscheiden wir dann, was der nächste sinnvolle Schritt für ihn sein wird", erklärte Ricken.

In der U17-Bundesliga West rangiert der BVB mit 42 Punkten aus 18 Spielen derzeit auf dem dritten Rang hinter dem FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen. Da der Spielbetrieb erst Mitte Februar wieder aufgenommen wird, hat der Dortmunder Neuzugang reichlich Zeit, seine neuen Mannschaftskollegen kennenzulernen.

Bei der Eingewöhnung behilflich werden könnte Landsmann Filippo Mane, den der BVB vor zwei Jahren im Winter aus Italien in die U17 gelotst hatte. Mittlerweile spielt der Abwehrspieler für die U19 der Borussia.