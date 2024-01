Medien: FC Bayern zahlt keine Ablöse für Eric Dier

IMAGO/Carlton Myrie

Eric Dier steht unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Bayern

Defensivspezialist Eric Dier befindet sich bereits in München, die offizielle Bestätigung des FC Bayern steht allerdings noch aus. Dennoch sickern bereits weitere Informationen über die vereinbarten Transfer-Modalitäten durch.

Der FC Bayern wird für Eric Dier an dessen Klub Tottenham Hotspur keine Sockelablöse zahlen, das berichtet "Sky" am Donnerstagabend.

Ganz ohne Gegenleistung wird der 29-Jährige aber nicht beim deutschen Rekordmeister unterschreiben können.

Demnach hängt der zu zahlende Preis offenbar von der Anzahl der letztlich absolvierten Spiele sowie von den Erfolgen des FC Bayern ab. Insgesamt könnten diese leistungsbezogenen Bonuszahlungen bei rund drei bis 3,5 Millionen Euro liegen, heißt es beim TV-Sender. Zuvor war über eine Ablösesumme in Höhe von vier Millionen Euro spekuliert worden.

Vertragslaufzeit kürzer als bislang gedacht?

Auch in puncto Vertrag hat "Sky" andere Informationen vorliegen. War bislang angenommen worden, dass Dier einen Vertrag bis Sommer 2025 erhält, sei die zunächst festgelegte Laufzeit weitaus geringer. Vorerst unterschreibe der Engländer nur bis zum Saisonende, dank Option könne das Arbeitspapier allerdings bis 2025 verlängert werden.

Der Durchbruch in den Verhandlungen zwischen Bayern München und Tottenham Hotspur war nach Angaben von Transfer-Experte Fabrizio Romano am Mittwoch erzielt worden. Am Donnerstag reiste Eric Dier nach München, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren.

"Er ist in München. Wir versuchen, ihn zu verpflichten, den Deal zu finalisieren und eine weitere Alternative für unseren Kader zu bekommen", hatte Cheftrainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Hoffenheim erklärt. Da im vergangenen Sommer der Transfer von Joao Palhinha aber noch auf der Zielgeraden scheiterte, fügte er hinzu: "Aus Erfahrung wissen wir ja, dass die Dinge auch im letzten Moment noch schief gehen können."