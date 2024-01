Streichliste von Eintracht Frankfurt durchgesickert

IMAGO/Jürgen Kessler

Jessic Ngankam kann Eintracht Frankfurt offenbar verlassen

Mit Donny van de Beek und Sasa Kalajdzic hat Eintracht Frankfurt bereits zwei Winter-Neuzugänge unter Vertrag genommen. Weitere sollen folgen. Dafür muss die SGE aber Spieler loswerden.

In Jessic Ngankam, Jens Petter Hauge, Paxten Aaronson, Hrvoje Smolcic und Kristijan Jakic stehen "Bild" zufolge gleich fünf Namen auf der Streichliste von Eintracht Frankfurt.

Ngankam war erst im Sommer von Hertha BSC zu den Hessen gewechselt. Den Erwartungen konnte der Stürmer aber nicht gerecht werden.

Vielmehr muss sich der 23-Jährige mit seiner Joker-Rolle abfinden. Lediglich zwei Mal stand er bisher für die Eintracht in der Startformation der Bundesliga.

Cheftrainer Dino Toppmöller zählte Ngankam zuletzt sogar öffentlich an: "Er kann es besser, als er es in den letzten beiden Spielen gemacht hat. Er hat einen anderen Anspruch an sich selbst. Es war nicht mega gut, aber auch nicht katastrophal. Aber wir verlangen von ihm, dass er es besser machen muss."

"Bild" zufolge soll Ngankam bei einem anderen Verein Spielpraxis und Selbstvertrauen sammeln.

Hauge und Aaronson bei der SGE nur Bankdrücker

Auch Jens Petter Hauge sitzt bei der SGE zumeist nur auf der Bank. Von Anfang an durfte der Norweger in der Liga bislang kein einziges Mal ran.

Schon in der vergangenen Saison war der Linksaußen an KAA Gent verliehen. Bei einem passenden Angebot würde Frankfurt Hauge auch in diesem Winter keine Steine in den Weg legen, heiß es in dem Bericht.

Paxten Aaronson, der vor rund einem Jahr von Philadelphia Union zu Eintracht Frankfurt kam, konnte seine Bundesliga-Tauglichkeit noch nicht nachhaltig unter Beweis stellen. Gerade körperlich kann der 20-Jährige nicht mithalten.

Laut "Bild" soll der US-Amerikaner bei einem anderen Klub Spielpraxis bekommen.

Verlassen Smolcic und Jakic Eintracht Frankfurt?

Sollte Frankfurt den Transfer von Wunschspieler Aurèle Amenda (Young Boys Bern) eintüten, hat Hrvoje Smolcic wohl keine Zukunft mehr beim Bundesligisten. Dann stünde sogar ein Verkauf des kroatischen Innenverteidigers an, so das Boulevardblatt.

Trainer Toppmöller schenkte Smolcic bislang lediglich in der Conference League das Startelfvertrauen. In der Liga sitzt der 23-Jährige zumeist auf der Bank.

Auch die Qualitäten von Kristijan Jakic sind unter Toppmöller nicht gefragt. Der defensive Mittelfeldspieler kommt wettbewerbsübergreifend erst auf sieben Einsätze.

Um seine Chancen auf eine EM-Teilnahme zu wahren, sucht der Kroate dem Bericht zufolge eine neue Herausforderung. Frankfurt sei bereit, ihn abzugeben.