S04-Talent Topp über Wechsel: "Bremen war nicht glücklich"

Keke Topp will beim FC Schalke 04 durchstarten

Keke Topp verließ die Nachwuchsabteilung des SV Werder Bremen, um sich beim FC Schalke 04 unter Jugendtrainer Norbert Elgert ausbilden zu lassen. Ein Wechsel, der im Norden nicht gut ankam, wie der Mittelstürmer offenbarte.

"Ich wusste, dass Schalke der richtige Schritt für mich war. Es ist nie leicht, die Heimat zu verlassen, aber im Leben eines Fußballers gehören Ortswechsel auch mal dazu", erklärte Keke Topp im "WAZ"-Interview seinen Schritt, Werder Bremen im Sommer 2021 in Richtung Gelsenkirchen zu verlassen.

Das Problem aus Sicht der Werderaner: Nur allzu gerne hätten sie mit dem damals 17-Jährigen verlängert. Begeistert war man beim SVW daher nicht, als sich Topp gegen ein Angebot entschied. "Stimmt, die Bremer waren nicht glücklich", verriet Topp, der dennoch weiterhin Kontakt zu ehemaligen Mitspielern und Verantwortlichen pflege.

"Mein Vertrag lief 2021 aus, Werder wollte verlängern, aber es gab auch noch andere Interessenten – darunter Schalke", so der Stürmer: "Die Perspektive, die mir auf Schalke aufgezeigt wurde, hatte mich überzeugt, den Schritt zu wagen."

Topp orientiert sich beim FC Schalke 04 an Terodde

Zunächst kam der Youngster in der U19 von S04-Trainerikone Norbert Elgert zum Einsatz. Seither sei die Verbindung zwischen den beiden eng: "Bis heute verstehe ich mich sehr gut mit ihm. Jede Woche telefonieren wir mindestens einmal, er ist ein wichtiger Mensch für mich."

Nach dem Profidebüt in der Zweitliga-Saison 2021/22 beim FC St. Pauli und einem ersten Bundesliga-Einsatz in der Folgesaison in Hoffenheim kämpft sich Keke Topp in der laufenden Spielzeit immer mehr an die Stammformation der Königsblauen heran. In der Hinrunde kam er zu neun Einsätzen im Unterhaus, zweimal stand er in der Startelf. Im letzten Spiel vor der Winterpause gegen Fürth platzte dann auch der Knoten, als er sein erstes Profitor schoss.

Einer seiner engsten Vertrauten im Team sei Stürmerkollege Simon Terodde, verriet das Offensivtalent: "Simon ist einer der Chefs bei uns im Team, der schon viel für mich getan hat. Ich weiß, dass er viel von mir hält und, dass er mir dabei helfen will, ein Top-Stürmer zu werden. Von ihm kann ich noch extrem viel lernen."