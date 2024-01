FC Bayern kassiert Kampfansagen und Warnungen

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der FC Bayern startet gegen Hoffenheim in die zweite Saisonhälfte

Am Freitagabend (20:30 Uhr) will die TSG Hoffenheim den FC Bayern beim Restart der Fußball-Bundesliga ärgern. Im Kraichgau ist man vor dem Kracher in der Allianz Arena angriffslustig.

"Es ist auf jeden Fall das Ziel, dass wir aus einer Kompaktheit heraus das Spiel bestreiten und die Bayern vor Probleme stellen – sowohl defensiv wie offensiv. Wir werden versuchen, selbst Nadelstiche zu setzen und Tore zu schießen", kündigte TSG-Keeper Oliver Baumann im Interview mit "web.de" an.

Zugleich warnte der 33-Jährige davor, die Herausforderung in München zu forsch anzugehen. "Ich gehe davon aus, dass deren Spielsystem mittlerweile gefestigter ist als damals", verwies Baumann auf das letzte Aufeinandertreffen, das mit einem 1:1-Unentschieden geendet hatte.

Sein Teamkollege Maximilian Beier warnte im Gespräch mit "ran" vor den offensiven Qualitäten des Rekordmeisters, Harry Kane und Thomas Müller seien gar Vorbilder für ihn.

"Kane hat diesen Torriecher und den Abschluss mit beiden Füßen, dazu sein Kopfballspiel. Und bei Thomas Müller ist es, wie er in den Räumen steht, wie er den Ball verarbeitet, seine Vororientierung, wie er die Pässe sieht", schwärmte der Shootingstar der Hinserie.

Nichtsdestotrotz rechnet Beier sich und seinen Mitspielern Chancen aus. "Wir haben natürlich das Ziel, in München zu punkten und die Bayern zu ärgern. Natürlich sind sie der Favorit, aber warum sollten wir nicht punkten in München?", fragte der 21-Jährige.

Babbel sicher: Hoffenheim kann FC Bayern "ärgern"

Ex-Profi Markus Babbel, der für den FC Bayern spielte und später die TSG trainierte, erwartet ein heißes Duell. "Das wird für beide schwer. Es geht für beide um viel", prophezeite er gegenüber "ran".

Aktuell könne "keiner so genau" wissen, "wo er gerade steht", gab der 51-Jährige zu bedenken: "Auch der FC Bayern nicht. Sofort wieder in Tritt zu kommen, an die Form aus der Hinrunde wieder anzuknüpfen, das ist nicht so einfach. Deswegen ist das eine spannende Konstellation."

Hoffenheim werde sich bestimmt "etwas einfallen lassen, um die Bayern zu ärgern", so Babbel.