Medien: Schwedisches Sturm-Juwel will zum FC Bayern

IMAGO/KENTA JÖNSSON

Sturm-Juwel Jonah Kusi-Asare tendiert offenbar zu einem Wechsel zum FC Bayern

Der FC Bayern München wird offenbar das Rennen um eines der begehrtesten europäischen Sturmtalente des 2007er Jahrgangs machen. Einem Medienbericht zufolge konnte der deutsche Fußball-Rekordmeister Jonah Kusi-Asare von einem Wechsel nach München überzeugen.

Schon vor etwas mehr als einem Jahr gab es erste Gerüchte um einen Wechsel des schwedischen Top-Talents Jonah Kusi-Asare zum FC Bayern. Die Spekulationen kamen nicht von ungefähr, denn der Teenager absolvierte 2022 zwei Probetrainings in München. Jetzt macht der deutsche Rekordmeister offenbar Ernst.

Wie der TV-Sender "Sky" berichtete, stehen die Bayern bei Kusi-Asare "auf der Pole Position". Der 16-Jährige und seine Familie favorisierten einen Wechsel nach München, wo sich der Angreifer nach den beiden Probetrainings "sehr wohlgefühlt" habe.

Laut "Fussball.News" will der FC Bayern Kusi-Asare schon in diesem Winter an die Säbener Straße holen.

FC Bayern: Das ist der Plan mit Schweden-Talent Jonah Kusi-Asare

Dem Online-Portal zufolge soll der Youngster dort in der Rückrunde Spielpraxis in der zweiten FCB-Mannschaft in der Regionalliga Bayern sammeln, aber auch Trainingseinheiten bei den Profis absolvieren.

Ein erstes Bayern-Angebot über vier Millionen Euro hätte Kusi-Asares aktueller Klub, der AIK Solna, allerdings ausgeschlagen, vermeldete "Sky" weiter.

Der schwedische Erstligist hofft demnach auf eine Ablösesumme von sechs Millionen Euro. Kusi-Asares Vertrag bei AIK Solna läuft noch bis 2026. Die Verhandlungen, die FCB-Sportdirektor Christoph Freund persönlich führe, gingen nun weiter, hieß es. Die Bayern sollen dem 1,96-Meter-Mann einen Vertrag bis 2027 mit der Option auf zwei weitere Jahre bieten.

Jonah Kusi-Asare ist der Sohn von Jones Kusi-Asare, der 2001 ein U21-Länderspiel für Schweden bestritt und ebenfalls Stürmer war. Der 1,96 Meter große Teenager gilt als "schlaksig und dennoch technisch sehr stark, schnell und robust". Bayern-intern werde er mit Joshua Zirkzee vergleichen. Zu den vier europäischen Klubs, die laut dem TV-Sender Interesse an Kusi-Asare zeigen, gelten unter anderem PSV Eindhoven und Club Brügge.