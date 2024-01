Ablöseforderung für BVB-Angreifer aufgedeckt

IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

Wie geht es mit Gio Reyna (l.) beim BVB weiter?

Nach der Ankunft von Jadon Sancho hat sich der Konkurrenzkampf bei Borussia Dortmund in der Offensive weiter verschärft. Ein BVB-Profi gilt als möglicher Wechselkandidat im Winter. Nun kommt heraus, welchen Preis die Schwarz-Gelben aufrufen.

Borussia Dortmund ruft für seinen Angreifer Giovanni Reyna eine Ablösesumme zwischen 15 und 20 Millionen Euro auf, das berichtet der Sender "Sky". Ein Transfer noch in der laufenden Winter-Wechselperiode werde nicht mehr ausgeschlossen.

Das soll Berichten zufolge auch für den jungen US-Amerikaner gelten, der mit seiner Reservistenrolle beim BVB mehr und mehr unzufrieden sei und sich einen Abschied durchaus vorstellen könne.

Gio Reyna kam einst im Jahr 2019 als U19-Spieler vom New York City FC ins Ruhrgebiet, schon in seiner ersten Spielzeit debütierte er bei den Profis. Mittlerweile kommt der 23-fache Nationalspieler der USA (sieben Tore) auf 88-Bundesliga- und 18 Champions-League-Einsätze.

Zwei neue Interessenten für Gio Reyna

Dass in den vergangenen knapp fünf Jahren nicht mehr Spiele hinzugekommen sind, liegt vor allem an Reynas Verletzungspech. Immer wieder wurde der heute 21-Jährige zurückgeworfen, unter Cheftrainer Edin Terzic kommt er in der laufenden Spielzeit nicht über den Status des Ergänzungs- und Einwechselspielers hinaus.

Der BVB-Trainer hatte sich vor dem Bundesliga-Restart allerdings hoffnungsvoll gezeigt, dass der hochverlangte Offensiv-Star bald wieder ein Kandidat für die erste Elf ist. "Gio hatte keine einfache Hinrunde, war lange verletzt und ist verspätet in die Saison gestartet. Sein Fitnessstand hat sich deutlich verbessert", so Terzic vor dem Duell gegen Darmstadt 98 (3:0), in dem Reyna erneut nur in den Schlussminuten eingewechselt wurde.

Unterdessen sind laut "Sky" zwei neue Bewerber hervorgetreten, die Interesse an einer Winterverpflichtung zeigen. Neben Real Sociedad sollen nun auch der FC Sevilla und Olympique Marseille ihren Hut in den Ring geworfen haben. "Bild" hatte den möglichen Reyna-Abschied als "immer wahrscheinlicher" bezeichnet, nachdem Flügelstürmer Jadon Sancho für die restliche Spielzeit von Manchester United ausgeliehen worden war.