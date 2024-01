Diehl-Kehrtwende beim 1. FC Köln?

IMAGO/Moritz Mueller

Die Zukunft von Justin Diehl ist weiterhin ungeklärt

Verlängerung beim 1. FC Köln oder Wechsel zum VfB Stuttgart? Die Zukunft von Justin Diehl ist weiterhin ungeklärt. Die Hoffnungen auf einen Verbleib des Sturmjuwels muss der Effzeh aber offenbar noch nicht ganz aufgeben.

Wie die "Sport Bild" berichtet, besteht eine "geringe Chance", dass Diehl seine Entscheidung, den im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, überdenkt.

Grundvoraussetzung dafür sei aber der Klassenerhalt. Dann, so das Blatt, sei ein Einjahresvertrag möglich.

Sein FC-Abschied ohne weiteren Ligaeinsatz galt eigentlich schon als so gut wie sicher: Diehl hatte sich in den vergangenen Monaten mit Trainer und Verantwortlichen in der Domstadt überworfen.

Köln-Trainer Schultz lobt Diehl

Weil er sich trotz seines im Sommer auslaufenden Vertrages nicht zum Effzeh bekannte, ließ ihn Ex-Coach Steffen Baumgart nicht mit der ersten Mannschaft trainieren.

Nach dem Trainerwechsel zu Timo Schultz hat sich die Lage für Diehl allerdings verändert. Der 19-Jährige gehört seitdem wieder zum Profikader der Kölner, kam beim 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim sogar zum Einsatz - und überzeugte prompt.

"An Selbstvertrauen mangelt es ihm nicht. Er ist ein Junge, der Spaß macht", lobte Schultz nach der Partie und kündigte weitere Spielminuten an: "Er kann uns in der Rückrunde auf jeden Fall helfen."

"Sport Bild" zufolge bevorzugt Diehl dennoch einen Abschied im Sommer.

Auch der "Kölner Stadtanzeiger" scheibt, dass ein Verbleib Diehls über den Sommer hinaus unwahrscheinlich ist. Der Youngster stehe bereits beim VfB Stuttgart im Wort.

Wie der "kicker" Anfang Januar unter Berufung auf eigene Informationen berichtete, ist der Offensivspieler gewillt, den Schritt vom Rhein- ins Schwabenland zu machen.

Der gebürtige Kölner soll sich wegen der unklaren Zukunft der Angreifer Serhou Guirassy und Deniz Undav mehr Chancen auf Einsatzzeit beim VfB Stuttgart als beim Effzeh ausrechnen, heißt es.