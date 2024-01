Tuchel: Abreise von Eric Dier "doof"

IMAGO/RHR-FOTO

Thomas Tuchel spielt mit dem FC Bayern zum Rückrundenauftakt gegen Werder Bremen

Der FC Bayern verpflichtete in der Winterpause Abwehrspieler Eric Dier von Tottenham Hotspur. Nachdem ein Debüt beim Bundesliga-Restart gegen Hoffenheim (3:0) noch zu früh kam, ist Diers Einsatz zum Rückrundenauftakt gegen Werder Bremen am Sonntag (15:30 Uhr) ebenfalls fraglich. Trainer Thomas Tuchel hat die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben.

Der erste Bundesliga-Einsatz von Eric Dier beim FC Bayern steht auf der Kippe. Aus dem Kurz-Trainingslager in Portugal war der Defensivspieler vorzeitig abgereist - aus gutem Grund: Er und seine Frau erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Von "Sky" gefragt, ob ein Einsatz gegen Werder Bremen dennoch möglich sei, antwortete Cheftrainer Thomas Tuchel: "Dazu müsste er am Freitag dann wahrscheinlich da sein."

Tuchel führte aus: "Ich hoffe, dass bei ihm alles glatt geht, es ist natürlich ein sehr guter Grund abzureisen, aber sportlich und für ihn persönlich ist das doof. Er hatte drei gute Trainingseinheiten mit uns und er hätte natürlich jedes Training jetzt auch aufgesaugt, um schnell anzukommen."

FC Bayern übersteht "Schreckmoment"

Das Problem aus Münchner Sicht: Innenverteidiger Matthijs de Ligt hatte sich in Faro eine Verletzung am Knie zugezogen. Obgleich sie nicht allzu schwerwiegend ist, wird die Vorbereitung auf das Bundesliga-Duell gegen Werder dadurch aber durchaus gestört.

De Ligt sollte eigentlich an der Seite von Dayot Upamecano spielen, da Min-Jae Kim beim Asien-Cup weilt. Dier wäre wiederum eigentlich der passende Ersatz für de Ligt gewesen.

Der FC Bayern habe somit "einen kurzen Schreckmoment" verkraften müssen, als sich der Niederländer verletzte, sagte Tuchel. Letztlich habe de Ligt aber "Glück im Unglück" gehabt.

Ob es Dier rechtzeitig schafft, wird sich zeigen, so Tuchel: "Wir hoffen, dass bei Eric alles gut geht, das ist das Wichtigste - bei seiner Frau und seiner Familie - und dann hoffen wir, dass wir vielleicht am Freitag mit beiden Innenverteidigern in die Vorbereitung für Bremen gehen können."