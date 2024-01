FC Bayern entwickelt offenbar Plan B

IMAGO/Urbanandsport

Rafa Marin (M). wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Auf der Suche nach Verstärkungen für die Abwehr hat der FC Bayern offenbar einen Plan B ausgemacht, falls die anvisierte Verpflichtung von Barcas Innenverteidiger Ronald Araújo nicht zustande kommt. Alternative ist wohl ein anderer Defensivmann aus Spaniens LaLiga, der Real Madrid gehört, derzeit aber ausgeliehen ist.

Die Gerüchte um Ronald Araújo vom FC Barcelona und den FC Bayern reißen trotz aller Rückschläge der Münchner im aktuellen Wintertransfer nicht ab. Mehrere Medien berichteten zuletzt, dass die Münchner gar mit einer Offerte über 75 Millionen Euro gescheitert sein sollen. Angeblich will der spanische Spitzenklub fast das Doppelte.

Trotz dieser horrenden Ablöseforderung haben die Bayern-Verantwortlichen das Thema Araújo-Transfer an der Säbener Straße laut "Bild" noch nicht komplett zu den Akten gelegt. Eine kurzfristige Verpflichtung ist zwar vom Tisch, im Sommer könne aber erneut Schwung in die Verhandlungen kommen.

Klappt es mit Araújo allerdings nicht, wollen es die Münchner laut der spanischen "Sport" wohl bei Rafael Marin Zamora - kurz Rafa Marin - versuchen.

Der 21-jährige U-Nationalspieler Spaniens wurde in der Jugend von Real Madrid ausgebildet und ist derzeit an Deportivo Alavés ausgeliehen. Der Innenverteidiger bringt das Gardemaß von 1,91 Meter mit und gehört bei seinem Leih-Klub zu den Stammspielern.

19 Mal lief Rafa Marin bereits zusammengenommen in LaLiga und Pokal auf. Ein Tor gelang ihm dabei jedoch (noch) nicht.

FC Bayern: Rafa Marin auch schon bei anderen Bundesligisten Thema

Stattdessen schätzt man den 21-Jährigen für seine robuste Abwehrarbeit, seine hohe Geschwindigkeit, seine gute Übersicht im Spiel nach vorne und sein Kopfballspiel. Mit dem Kopf trug er in der Real-Jugend auch schon Tore bei.

Anders als Barcas Araújo wäre Rafa Marin deutlich günstiger zu haben. Sein aktueller Marktwert wird auf rund drei Millionen Euro geschätzt. Zwar besitzt der Verteidiger bei den Madrilenen noch eine Vertrag bis 2026. Doch angesichts der Konkurrenz in der Abwehrmitte mit DFB-Kicker Antonio Rüdiger, Ex-Bundesliga-Star David Alaba sowie Eder Militao und Nacho Fernandez dürfte Real dem Defensiv-Talent keine allzu großen Steine in den Weg legen.

Rafa Marin war in den vergangenen zwei Jahren in spanischen Medien auch schon beim VfB Stuttgart und zuvor bei RB Leipzig gehandelt worden, entschied sich aber in der Vergangenheit für einen Verbleib in der Heimat. Wagt er 2024 nun den Schritt?

Der FC Bayern hat kürzlich Eric Dier von Tottenham Hotspur geholt und diesen mit einem Kontrakt bis Saisonende (samt möglicher Verlängerung) ausgestattet.