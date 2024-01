Elber übt versteckte Kritik am Tuchel-Stil

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Cheftrainer beim FC Bayern: Thomas Tuchel

In der Fußball-Bundesliga schickt sich Bayer Leverkusen an, die Dauerdominanz des FC Bayern zu durchbrechen. Der frühere Münchner Giovane Elber lobt die Werkself und übt zugleich versteckte Kritik am Spielstil von Thomas Tuchel.

Es sei "mehr als beeindruckend", wie sich Leverkusen unter Starcoach Xabi Alonso entwickelt habe, schwärmte der Brasilianer im Interview mit der "Deichstube". Der Spanier habe bei Bayer eine "Siegermentalität geschaffen".

Nach 18 Spieltagen stehen die Rheinländer an der Tabellenspitze, während sich der FC Bayern in der ungewohnten Verfolgerrolle wiederfindet. "Bayer hat eine reelle Chance, Meister zu werden", stellte Elber klar.

Der Markenbotschafter des deutschen Rekordmeisters ging sogar noch einen Schritt weiter: "Unter der Führung von Thomas Tuchel spielen die Bayern keinen schlechten Fußball, sie machen keine schlechte Figur. Doch in dieser Spielzeit ist Bayer einfach besser, was alle neidlos anerkennen müssen."

Sollte der FC Bayern tatsächlich entthront werden, wäre das laut Elber "alles andere als ein Beinbruch". International könne die Liga dadurch an Attraktivität gewinnen.

Elber vermisst "Spektakelfußball" beim FC Bayern

Obwohl Elber mehrfach betonte, seine Bayern auf dem richtigen Weg zu sehen, konnte er nicht ganz verhehlen, die Mannschaft schon stärker gesehen zu haben.

"Die Erwartungshaltung in München ist enorm hoch. Hohe Siege werden erwartet, in gewisser Weise ein Spektakelfußball, der nur noch selten an der Tagesordnung ist. Manchmal ist die Qualität nicht so vorhanden wie in den Vorjahren, leidet die Attraktivität ein wenig, doch die Punkte werden trotzdem geholt", fasste der 51-Jährige seine Eindrücke aus der laufenden Saison zusammen.

Elber hofft, dass durch die bereits getätigten bzw. noch geplanten Winter-Transfers frischer Wind reinkommt. "Der Kader ist erweitert und verstärkt worden. Gerade rechtzeitig, weil nun erst die Saison richtig startet", erklärte der ehemalige Torjäger.