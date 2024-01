Zweitliga-Konkurrent sticht FC Schalke 04 aus

IMAGO/Marc Schueler

Maximilian Entrup (l.) vom TSV Hartberg steht beim FC Schalke 04 auf der Liste

Mit Darko Churlinov tätigte der FC Schalke 04 trotz einer desolaten Hinrunde bislang nur einen Winter-Transfer. Ob weitere hinzu kommen, ist auf Grund der angespannten Finanzlage der Knappen fraglich. Daher konzentriert sich der Zweitligist offenbar bereits auf die Sommer-Transferperiode. Der Wunschstürmer ist dann aber wohl schon vom Markt.

Mit elf Saisontoren in Bundesliga und ÖFB-Cup sorgte Maximilian Entrup vom TSV Hartberg in Österreich für Aufsehen. Der Angreifer, der in der letzten Spielzeit noch in der drittklassigen Regionalliga Ost kickte, spielte sich mit seiner guten Torquote in den Fokus der Nationalmannschaft, für die er beim 2:0-Sieg gegen Deutschland im November debütierte.

Aber auch weit über die Landesgrenzen hinaus haben sich die Leistungen des 26-Jährigen herumgesprochen. Mit Bristol City und Ipswich Town soll der Mittelstürmer das Interesse zweier Klubs aus der englischen Championship auf sich gezogen haben. Das berichtet Transfer-Experte Florian Plettenberg von "Sky" bei X (ehemals Twitter).

Holstein Kiel sticht FC Schalke 04 bei Maximilian Entrup aus

Die besten Chancen auf eine Verpflichtung des Nationalspielers räumt der Sportjournalist aber Holstein Kiel ein. Der Tabellenzweite der 2. Bundesliga ist sich demnach bereits mit Entrup über einen Winter-Wechsel einig. An der Förde soll der Angreifer einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschreiben und rund eine Millionen Euro Ablöse kosten.

Auch der FC Schalke 04 soll Entrup auf der Liste haben - allerdings erst für den kommenden Sommer. Für einen Winter-Wechsel fehlt es den Knappen an finanziellen Möglichkeiten. Gut möglich, dass der ehemalige Amateur-Kicker dann bereits vom Markt ist. Beim TSV Hartberg steht Entrup eigentlich noch bis 2025 unter Vertrag und war erst vor der laufenden Spielzeit vom FC Marchfeld zum österreichischen Erstligisten gewechselt.