Berater über Alonso-Zukunft: "Ihm steht alles offen"

IMAGO/Michael Taeger

Xabi Alonso befindet sich mit Bayer Leverkusen auf Meisterkurs

Unter Xabi Alonso spielt Bayer 04 Leverkusen aktuell eine historisch starke Bundesliga-Saison, rangiert derzeit satte sieben Zähler vor dem deutschen Meister FC Bayern. Logisch, dass die Gerüchteküche um die sportliche Zukunft des Werkself-Trainers immer heißer brodelt.

In den letzten Tagen und Wochen wurde der ehemalige Mittelfeldspieler schon mit mehreren Top-Vereinen aus Europa in Verbindung gebracht, sogar schon beim FC Bayern gehandelt.

Der langjährige Funktionär Michael Reschke, der derzeit für die Berater-Agentur CAA Stellar arbeitet, legte sich im "Sky"-Interview fest, dass derzeit und bis auf Weiteres aber nicht mit einem Alonso-Abgang aus Leverkusen zu rechnen ist.

"Im Moment ist der Xabi Alonso in Leverkusen mega glücklich. Es ist eine Konstellation, in der Verein und Trainer in einer Perfektion zusammenpassen, die muss man in Europa erst einmal suchen", so der 66-Jährige, der selbst jahrelang für Bayer Leverkusen tätig war.

Bayer Leverkusen noch ungeschlagen

"Er wird kein Wettrennen zu einem großen Klub veranstalten, so lange, wie er merkt, er kann noch gestalten und ist noch arbeitszufrieden. Für die Zukunft steht ihm alles offen. Xabi ist völlig mit sich im Reinen, total gelassen und happy in Leverkusen", so Berater Reschke über den Spanier, der seit Oktober 2022 für Bayer Leverkusen tätig ist.

Unter der Regie des Weltmeisters von 2010 spielen die Rheinländer aktuell so erfolgreich wie noch nie zuvor in der Bundesliga. Nach 18 Spieltagen sind die Leverkusener noch immer ungeschlagen, haben 15 Partien gewonnen. Auch im DFB-Pokal und in der Europa League ist die Werkself noch voll im Rennen, sodass der Klub von der besten Saison der Vereinskarriere träumt.

Derzeit steht Alonso noch langfristig in Leverkusen unter Vertrag, besitzt bei Bayer einen Kontrakt bis zum Sommer 2026.