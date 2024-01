FC Bayern verkündet zweiten Winter-Transfer

IMAGO/Gonzales Photo/Frederikke Jensen

Sacha Boey wechselt zum FC Bayern

Sacha Boey ist wie erwartet der zweite Winter-Neuzugang des FC Bayern. Die Verpflichtung des hierzulande zuvor weitgehend unbekannten Rechtsverteidigers von Galatasaray gab der deutsche Rekordmeister am Sonntag bekannt.

Boey unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 an der Säbener Straße.

Galatasaray verkündete, dass die Münchner 30 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Bonus zahlen. Hinzukommen demzufolge anteilig Einnahmen aus zwei Freundschaftsspielen. Der FC Bayern teilte hingegen keine Details zur Ablöse mit.

Boey: Wechsel zum FC Bayern "ein Traum"

Der Bundesligist hatte dem Vernehmen nach am Freitag die letzten Modalitäten mit dem türkischen Top-Klub geklärt. Am Samstag war Boey dann in der bayerischen Landeshauptstadt angekommen und hatte erfolgreich den obligatorischen Medizin-Check absolviert.

"Sacha Boey ist ein sehr schneller und physisch starker Rechtsverteidiger, der in jedem Spiel viele Kilometer zurücklegt und keinen Zweikampf scheut. Er war bei Galatasaray Istanbul ein absoluter Publikumsliebling, hat sich über die Jahre sehr gut entwickelt, bringt Champions League-Erfahrungen mit und wurde in der vergangenen Saison mit Galatasaray Istanbul Meister. Er wird unsere Qualität in der Defensive erhöhen", äußerte sich Sportdirektor Christoph Freund in einer offiziellen Mitteilung zum Deal.

"Für mich geht ein Traum in Erfüllung", sagte Boey selbst. Es sei "eine Ehre, für einen Weltverein wie den FC Bayern auflaufen zu dürfen."

Personalprobleme beim FC Bayern

Der frühere französische U21-Nationalspieler soll helfen, die Personalprobleme in der Defensive des FC Bayern zu beheben.

Beim 3:2-Arbeitssieg in Augsburg hatten Trainer Thomas Tuchel Dayot Upamecano, Konrad Laimer (beide Muskelverletzung) und Joshua Kimmich (Schulter) nicht zur Verfügung gestanden.

Es fehlen zudem die Langzeitverletzten Serge Gnabry (Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich), Bouna Sarr (Kreuzbandriss) und Daniel Peretz (Innenbandverletzung am rechten Knie). Kingsley Coman wird aufgrund eines Innenbandriss' im Knie mehrere Wochen ausfallen.

Minjae Kim und Noussair Mazraoui sind ebenfalls derzeit nicht verfügbar, da sie mit ihren Nationalteams an den Kontinentalmeisterschaften in Asien und Afrika teilnehmen.