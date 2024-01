Nach Coman-Verletzung: FC Bayern überdenkt Transferpläne

IMAGO/Ulrich Wagner

Christoph Freund will die Transferpläne des FC Bayern überdenken

Nach der schweren Verletzung von Kingsley Coman könnte der FC Bayern noch im Winter offensive Verstärkung verpflichten.

Im Spiel gegen den FC Augsburg (3:2) hat sich Coman einen Innenbandriss im Knie zugezogen und wird den Münchnern damit mehrere Wochen fehlen.

Der französische Flügelstürmer gesellt sich zu zahlreichen Verletzen, die derzeit beim FC Bayern ausfallen.

Die Münchner mussten in Augsburg schon auf Dayot Upamecano und Konrad Laimer (beide Muskelverletzung) sowie Joshua Kimmich (Schulter) verzichten. Zudem fehlen auch weiterhin die Langzeitverletzten Serge Gnabry (Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich), Bouna Sarr (Kreuzbandriss) und Daniel Peretz (Innenbandverletzung am rechten Knie).

Minjae Kim und Noussair Mazraoui sind ebenfalls derzeit nicht im Aufgebot, da sie mit ihren Nationalteams an den Kontinentalmeisterschaften teilnehmen.

Nach der Coman-Verletzung schloss Sportdirektor Christoph Freund nicht aus, dass der FC Bayern nochmal auf dem Transfermarkt aktiv wird. "Viel darf nicht mehr passieren, das ist klar", sagte der 46-Jährige nach dem Augsburg-Sieg und ergänzte: "Wir haben qualitativ gute Spieler, aber es fallen auch viele aus."

Eigentlich seien die Transferplanungen für den Winter abgeschlossen gewesen, betonte der 46-Jährige. Nun werden die Transferpläne aber womöglich überdacht.

FC Bayern: Kommt Zaragoza schon im Winter?

Ein möglicher Coman-Ersatz wäre Bryan Zaragoza vom FC Granada. Der Spanier wechselt im Sommer für 13 Millionen Euro zum FC Bayern. "Sky" zufolge ist allerdings ausgeschlossen, dass der 22-Jährige schon früher nach München kommt.

"In den Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich erklärt, dass ich den Wechsel will, aber bis Saisonende in Granada bleiben möchte. Denn das ist mein Herzensverein", hatte Zaragoza Anfang Januar noch betont.

Mit Eric Dier, der von Tottenham Hotspur ausgeliehen wurde, und Sacha Boey, bei dem die offizielle Bestätigung noch aussteht, hat der FC Bayern bereits zwei Neuzugänge in diesem Winter unter Vertrag genommen.

"Es ist unser Wunsch, ihn zu verpflichten. Es ist so gut wie klar, glaube ich. Der Arztcheck ist aber noch nicht gemacht und deshalb gibt es auch nichts zu verkünden", hatte Trainer Thomas Tuchel mit Blick auf den 23-Jährigen von Galatasaray gesagt.