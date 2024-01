Bayern-Legende greift Tuchel an

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Beim FC Bayern nicht unumstritten: Thomas Tuchel

In der laufenden Saison hat der FC Bayern mit einigen Schwankungen zu kämpfen. Grund genug für den früheren Münchner Torwart Jean-Marie Pfaff, den aktuellen Trainer Thomas Tuchel anzuzählen.

Zwei Punkte trennen den FC Bayern nach 19 Spieltagen von Tabellenführer Bayer Leverkusen. Damit hat der deutsche Rekordmeister die Titelverteidigung noch in der eigenen Hand, schließlich steht das direkte Duell der beiden Top-Teams noch aus.

Der ehemalige Bayern-Schlussmann Jean-Marie Pfaff ist dennoch skeptisch, was seinen Herzensverein betrifft. Die jüngsten Auftritte nach der Winterpause hätten ihn "nicht vom Hocker gerissen", schrieb der Belgier in seiner "AZ"-Kolumne. Offenkundig sei die Mannschaft "im Moment nicht in Meisterform".

Pfaff hält sogar einen sportlichen Super-GAU für vorstellbar: "Dem FC Bayern droht die erste titellose Spielzeit seit 2012."

Eine Teilschuld sieht der 70-Jährige bei Coach Thomas Tuchel, der "nicht immer die beste Figur" abgebe. "Bereits einige Male hat er in der Öffentlichkeit den Eindruck vermittelt, er wisse nicht mehr so richtig weiter", kritisierte Pfaff.

Dass regelmäßig über gestandene Spieler wie Joshua Kimmich oder Leon Goretzka diskutiert werde, sei darüber hinaus "wenig hilfreich", ergänzte der Kultkeeper.

In diesem Zusammenhang zog Pfaff einen vielsagenden Vergleich zwischen Tuchel und dem legendären Udo Lattek. "Solche andauernden Personaldiskussionen gab es zu meiner Zeit kaum. So etwas vermisse ich beim aktuellen Bayern-Trainer", so der Ex-Profi.

Läuft Tuchels Zeit beim FC Bayern ab?

Im spannenden Rennen um die Meisterschale schreibt Pfaff dem Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und FC Bayern am 10. Februar eine entscheidende Rolle zu.

"Gewinnen die Bayern diese Partie, ist im Titelrennen wieder alles möglich. Kann sich aber die Werkself durchsetzen, dann ist wohl eine Vorentscheidung im Meisterrennen gefallen - und der Bayern-Trainer in der kommenden Saison wird womöglich nicht mehr Tuchel heißen. Sondern vielleicht Alonso?", sinnierte Pfaff.