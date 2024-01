Interesse vom FC Bayern? Berater lässt aufhorchen

IMAGO/Ajax Amsterdam v RKC Waalwijk

Steven Bergwijn ist ein Thema beim FC Bayern

Nach der schweren Verletzung von Kingsley Coman bemüht sich der FC Bayern um die Verpflichtung eines weiteren Offensivspielers. Dabei blickt der deutsche Rekordmeister allem Anschein nach in die niederländische Eredivisie.

Dort kickt Steven Bergwijn für Ajax Amsterdam. Der 26 Jahre alte Flügelflitzer ist sogar Kapitän des Tabellenfünften. 22 Pflichtspiele mit starken 13 Torbeteiligungen (acht Treffer, fünf Vorlagen) stehen 2023/2024 in seiner Statistik - Zahlen, die offenbar auch dem FC Bayern zusagen.

Wie der niederländische "ESPN"-Ableger unter Berufung auf nicht genannte Quellen berichtet, beschäftigen sich die Münchner mit einer Last-Minute-Verpflichtung von Bergwijn.

"Ich kann das nicht abstreiten", sagte Berater Nathan van Kooperen gegenüber dem "Telegraaf", ohne auf Details zu den aktuellen Vorgängen eingehen zu wollen.

Hintergrund des Bergwijn-Interesses vom FC Bayern sollen die derzeit noch stockenden Bemühungen sein, Sommer-Neuzugang Bryan Zaragoza (FC Granada) bereits vorzeitig an die Säbener Straßen zu lotsen.

Eine offizielle Transfer-Anfrage in Sachen Bergwijn soll der FC Bayern noch nicht an Ajax übermittelt haben. Es heißt aber, es solle bis zum Transferschluss in der Bundesliga am Donnerstag um 18:00 Uhr "auf jeden Fall" noch ein weiterer Offensivakteur verpflichtet werden.

FC Bayern wohl bis zu drei Monate ohne Kingsley Coman

Ob Bergwijn, dessen Marktwert auf rund 20 Millionen taxiert wird, zu haben wäre, ist aber äußerst fraglich. Ajax jedenfalls dürfte nicht davon begeistert sein, den vertraglich bis 2027 gebundenen Leistungsträger mitten in der Saison ziehen zu lassen.

Bergwijn stammt aus der Jugend der PSV Eindhoven und wechselte nach einem erfolglosen Intermezzo bei Tottenham Hotspur in der englischen Premier League im Sommer 2022 für gut 30 Millionen Euro zu Ajax. Bislang absolvierte der Rechtsfuß 32 Länderspiele für die Elftal.

Coman hatte sich beim 3:2-Arbeitssieg beim FC Augsburg am Samstag einen Innenbandriss im Knie zugezogen. Er wird dem FC Bayern wohl acht bis zwölf Wochen fehlen. Daher warfen die Verantwortlichen ihre ursprünglich wohl bereits abgeschlossene Transfer-Planung über den Haufen und schauen sich nach einer Ersatzlösung um.