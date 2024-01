Bayern-Boss Hoeneß gibt emotionales Interview

IMAGO/Revierfoto

Lobt Franz Beckenbauers Einfluss auf den FC Bayern: Uli Hoeneß

Nach dem Tod von Vereins-Legende Franz Beckenbauer ist der FC Bayern weiterhin in tiefer Trauer. In einem Interview haben Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Paul Breitner nun persönliche Erinnerungen an den "Kaiser" geteilt und seinen Einfluss auf den Verein gelobt.

"Der Franz wollte immer gewinnen, er musste gewinnen. Sein Immer-gewinnen-Wollen ist heute das Zentrum des 'Mia san mia'. Mit Franz kam in diesen Verein das Bewusstsein, dass man mit seiner Vertragsunterschrift ab sofort jedes Spiel gewinnen muss - denn da draußen auf dem Platz ist einer, der lebt das vor", erinnerte sich Breitner im Vereinsmagazin "51".

Hoeneß verriet: "Wenn wir über den Ursprung unseres 'Mia san mia' reden, landen wir bei ihm: Franz hat dieses Selbstverständnis beim FC Bayern begründet, und zwar nicht, weil ständig in irgendwelchen Schriften darüber reflektiert wurde, sondern weil er es durch seine Art vorgelebt hat, wie er auf und neben dem Platz agiert und als Vorbild immer alles gegeben hat - ohne große Worte darüber zu verlieren."

Beckenbauers Eigenschaften würden den FC Bayern "seit über 50 Jahren" auszeichnen, so Hoeneß: "Franz verkörperte das 'Mia san mia' als Erster, und das ist auch die Verpflichtung aller weiteren Bayern-Generationen: immer an sich glauben, stark sein und gleichzeitig bodenständig, immer gewinnen wollen - und sich treu bleiben."

Deutschlands Fußball-Ikone Beckenbauer war am 7. Januar mit 78 Jahren gestorben. Als Spieler wie als Trainer wurde er Weltmeister, beim FC Bayern prägte er eine Ära.

FC Bayern: Hoeneß spricht über "furchtbaren Schock"

An den Moment, als sie von Beckenbauers Tod erfuhren, erinnern sich Hoeneß und Rummenigge nicht gerne.

"Ich werde nie vergessen, wie mein Telefon klingelte. Heidi Beckenbauer war dran, um es mir mitzuteilen, und dann habe ich gesagt: 'Mein Beileid, aber ich kann jetzt leider nicht weitersprechen. Ich rufe dich morgen zurück.' Wir wussten zwar alle, dass es um Franz nicht gut stand, aber dass es dann so schnell ging, war ein furchtbarer Schock", gestand Hoeneß.

Rummenigge ergänzte: "Eigentlich hatten wir im Herbst wieder zu ihm gewollt, aber leider ging es da schon nicht mehr. Als dann der Moment kam … puh … das zieht einem den Boden weg. Wir hätten uns gerne noch von ihm verabschieden wollen, aber leider ist uns da am Ende die Zeit davongelaufen."