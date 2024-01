FC Bayern verkündet Verlängerung und Leihgeschäft

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Taichi Fukui hat seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Nachwuchsspieler Taichi Fukuri vorzeitig bis zum Sommer 2026 verlängert. Das gaben die Münchner am Mittwochabend bekannt. Gleichzeitig verkündete der deutsche Rekordmeister ein Leihgeschäft, das mit sofortiger Wirkung in Kraft tritt.

Der 19-jährige Taichi Fukuri bleibt dem FC Bayern weiterhin treu, wird vorerst allerdings nicht mehr im Trikot der Münchner auflaufen.

Wie der Rekordmeister am Mittwoch vermeldete, wurde der Vertrag mit dem japanischen U-Nationalspieler vorzeitig bis zum Sommer 2026 verlängert. Gleichzeitig wird der Mittelfeldspieler mit sofortiger Wirkung zum portugiesischen Erstligisten Portimonense SC verliehen, wo er Spielpraxis sammeln soll.

"Taichi kam im letzten Winter zu unseren Amateuren und hat sich seitdem sehr gut entwickelt. Im September konnte er sogar sein Profidebüt feiern. Portimonense ist als Club bekannt dafür, japanische Spieler bestens in den europäischen Fußball zu integrieren. Daher sind wir überzeugt, dass Taichi dort sehr gute Bedingungen vorfindet, um den nächsten Schritt in einer Profiliga zu machen", begründete Nachwuchschef Jochen Sauer den Deal.

Debüt für den FC Bayern im DFB-Pokal

Fukui wechselte im Sommer 2023 von Sagan Tosu zum FC Bayern. Für die Münchner kam er seither vorwiegend in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz. Für den FCB II bringt er es mittlerweile auf 27 Einsätze, 22 davon in der Startelf.

Im vergangenen September debütierte der Japaner schließlich in der ersten Mannschaft des FC Bayern. Aufgrund der großen Verletzungssorgen rückte er beim Pokalspiel gegen Preußen Münster in den Kader. Nach rund einer Stunde Spielzeit wurde er beim Stand von 3:0 eingewechselt und schnupperte seine ersten Profi-Minuten in Deutschland.

Fukuris ursprünglicher Vertrag an der Säbener Straße war noch bis zum Sommer 2025 datiert.