Stuttgart bestätigt Zagadou-Schock - Verwirrung um Ersatz

IMAGO/Goal Sports Images

Dan-Axel Zagadou vom VfB Stuttgart fällt lange aus

Hiobsbotschaft für den VfB Stuttgart: Für Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou ist die Saison beendet. Das bestätigten die Schwaben am Donnerstag. Ob der Bundesligist noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv wird, ist wohl noch unklar.

In einer Pressemitteilung gab der VfB Stuttgart bekannt, dass sich Zagadou am Mittwoch beim Training eine Außenbandverletzung und einen Anriss des Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen hat.

"Die Nachricht von der Verletzung Daxos hat uns alle gestern ziemlich getroffen und wir wünschen ihm von Herzen gute und schnelle Besserung", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

Der 44-Jährige betonte: "Welchen wertvollen Spieler wir mit ihm in unseren Reihen haben, konnten wir in der Hinrunde sehen. Daxo hält vieles bei uns auf und neben dem Platz zusammen. Er ist ein herzlicher, immer positiver Typ und wird jetzt nicht nur sportlich vermisst, sondern er fehlt natürlich auch als Faktor in der Kabine. Bei allem Schock wird das bei uns aber zu noch größerer Geschlossenheit und zu einer Reaktion führen."

Zagadou blickt bereits auf eine lange Verletzungshistorie zurück. Schon während seiner Zeit bei Borussia Dortmund hatte er immer wieder mit muskulären Problemen oder diversen Knieverletzungen zu kämpfen. Seit rund einem Jahr war der 24-Jährige allerdings verletzungsfrei.

Laut dem Portal "fussball.news" denken die Verantwortlichen des VfB darüber nach, einen Ersatzmann per Last-Minute-Transfer zu verpflichten. Bis Donnerstag 18 Uhr hätten die Schwaben noch Zeit, dann schließt das Transferfenster.

Schlägt der VfB Stuttgart in England zu?

"Football Insider" bringt mit Mason Holgate nun einen potenziellen Kandidaten ins Gespräch.

Demnach haben sich die Stuttgarter beim FC Everton nach einem Transfer des 27 Jahre alten Innenverteidigers erkundigt. Der Bundesligist sei an einer Leihe bis zum Saisonende interessiert.

Seit dem Sommer ist Holgate von Everton an den englischen Zweitligisten FC Southampton verliehen. Die Toffees seien aber bestrebt, das Leihgeschäft vorzeitig zu beenden.

Bei den Saints bekommt Holgate nämlich nicht die erhoffte Spielpraxis. In der aktuellen Championship-Saison kommt der Englänger gerade einmal auf fünf Einsätze.

Daher suche der FC Everton nun einen Leihklub, bei dem Holgate mehr Spielpraxis garantiert wird. Durch die Verletzung von Dan-Axel Zagadou könnte sich diese Möglichkeit beim VfB ergeben.

Stuttgart ist im Werben um Holgate aber wohl nicht alleine. Auch Sheffield United ist dem Bericht zufolge an einer Leihe des ehemaligen U21-Nationalspieler Englands interessiert.

VfB Stuttgart blitzt in Frankreich ab

Mit Lilian Brassier von Stade Brest nannte "Sky" unlängst einen weiteren Kandidaten, der beim VfB Stuttgart auf dem Zettel gestanden haben soll, um Zagadou zu ersetzen. Demnach sind die Schwaben mit einem offiziellen Angebot an den Ligue-1-Klub herangetreten.

Man habe Brest eine Leihe bis zum Saisonende mit anschließender Kaufpflicht offeriert. Die "Piraten" sollen das Angebot allerdings abgelehnt haben, für sie komme nur ein Verkauf infrage.

Der 24 Jahre alte Brassier ist bei Stade Brest in der Innenverteidigung gesetzt. Der Vertrag des ehemaligen U20-Nationalspieler Frankreichs ist noch bis 2025 datiert.

"Sky" berichtet jedoch, dass sich der VfB inzwischen gegen die Verpflichtung eines Ersatzmanns entschieden hat. Der Markt sei zwar sondiert worden, allerdings seien potenzielle Kandidaten entweder nicht verfügbar oder zu teuer.