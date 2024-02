Hamann bewertet Bayern-Transfers: "Nicht das Kaliber ..."

IMAGO/Revierfoto

Dietmar Hamann bewertete die Transfers des FC Bayern

Mit Eric Dier, Sacha Boey und Bryan Zaragoza hat der FC Bayern im jüngst geschlossenen Transferfenster drei Spieler unter Vertrag genommen. TV-Experte Dietmar Hamann bewertete die Transfers der Münchner nun.

"Diese drei Spieler sind vielleicht nicht das Kaliber, das sich der Trainer vorgestellt hat", stellte Hamann bei "Sky" klar, schränkte aber ein: "Im Winter ist es immer unglaublich schwer, einen Top-Spieler zu bekommen. Mit dem Transferfenster, auch wenn es etwas teuer war, können die Bayern, glaube ich, ganz gut leben."

Man könne schließlich nicht immer Spieler wie Matthijs de Ligt, Min-Jae Kim oder Harry Kane holen. "Das kann irgendwann keiner mehr bezahlen", hob Hamann hervor und ergänzte: "Ich finde es gut, wenn sie jemanden holen, den eher weniger Leute kennen. Aber der muss dann auch funktionieren. Das ist die Kunst."

An der Sinnhaftigkeit des Transfers von Rechtsverteidiger Boey äußerte der 50-Jährige Zweifel: "Ich weiß nicht, ob es sinnvoller gewesen wäre, wenn sie jemanden geholt hätten, der auch Innenverteidiger spielen kann. Das hat Sacha Boey zuletzt nicht gemacht."

Mit Dier habe der FC Bayern jedoch einen Innenverteidiger verpflichtet, der es bei seinem Debüt gegen FC Augsburg (3:2) "ordentlich gemacht hat".

Zaragoza wird beim FC Bayern "ins kalte Wasser geschmissen"

Ob Flügelstürmer Zaragoza eine Verstärkung für den deutschen Rekordmeister ist, wird sich laut Hamann noch zeigen. "Die vorzeitige Verpflichtung macht nach der Verletzung von Kingsley Coman auf jeden Fall Sinn. Man muss abwarten, wie lange er braucht, in der Bundesliga Fuß zu fassen und ob er den Bayern weiterhelfen kann", so der frühere Bayern-Profi.

Zeit "reinzuschnuppern", werde es für Zaragoza nicht geben: "Er muss relativ schnell zeigen, was er kann, und wird direkt ins kalte Wasser geschmissen."

"Dazu kommt die Gefahr, dass die Mannschaft nicht wirklich gut Fußball spielt. Für so einen Spieler ist es wichtig, dass er in eine funktionierende Mannschaft kommt, bei der es läuft und die Selbstvertrauen hat", mahnte Hamann: "Das scheint bei den Bayern im Moment nicht so der Fall zu sein. Das ist auch für ihn keine einfache Gemengelage."