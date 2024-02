BVB-Klausel bei Hendry Blank enthüllt

IMAGO/Laci Perenyi

Hendry Blank wechselte vom BVB zu RB Salzburg

Borussia Dortmund ließ eines der größten Talente des Klubs ziehen. Hendry Blank schloss sich am Deadline Day RB Salzburg an. Der BVB soll sich aber eine Rückkaufoption zugesichert haben.

"Wir wünschen ihm für seine sportliche Zukunft nur das Allerbeste und werden seine Entwicklung in Österreich während der kommenden Jahre sehr genau beobachten", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl zum Abschied von Blank.

"Hendry ist proaktiv mit dieser sehr kurzfristigen Transferabsicht auf uns zugekommen. Er möchte bereits jetzt so viel Spielpraxis wie möglich auf höchstem Niveau sammeln und dafür diesen neuen Weg einschlagen", erklärte der 43-Jährige weiter.

Bei RB Salzburg hat Blank einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Laut den "Ruhr Nachrichten" kassiert der BVB für den Deal zwischen sechs und sieben Millionen Euro.

Und mehr noch: Dem Bericht zufolge haben sich der Revierklub und die Österreicher auf eine Rückkaufoption geeinigt. Genauere Informationen nennt die Tageszeitung dazu aber nicht.

Blank verlässt BVB nach Bundesliga-Debüt

Blank wechselte 2019 aus der Jugend von Bayer Leverkusen zu Borussia Dortmund. Bei den Schwarz-Gelben legte der U20-Nationalspieler Deutschlands einen steilen Aufstieg hin.

Bei der Reservemannschaft in der 3. Liga war Blank zuletzt gesetzt. Beim glatten 4:0-Auswärtssieg beim 1. FC Köln durfte der Abwehrspieler sogar sein Debüt in der Bundesliga geben.

"Ich hatte viereinhalb tolle Jahre in Dortmund, in denen ich es aus der Jugend über die U23 bis zu den Profis geschafft habe", sagte Blank in einer Mitteilung des BVB: "Jetzt freue ich mich auf eine neue Herausforderung in Salzburg und bin den Verantwortlichen des BVB sehr dankbar, dass sie mir diesen Schritt ermöglicht haben."

"Eines meiner Ziele ist es, mich so wie schon viele junge Spieler vor mir zu entwickeln und die Chancen, die mir hier geboten werden, auch zu nutzen", wird der 19 Jahre alte Innenverteidiger auf der Vereinsseite von RB Salzburg zitiert.